Скандал с изнасилованиями на вечеринках в Киеве: стало известно, что грозит парням

Двое главных фигурантов дела сейчас находятся в СИЗО

До семи лет заключения – такое будущее может светить молодым блогерам из Киева, которые устраивали "пьяные вечеринки", накачивая девушек наркотиками и снимая порнографические видео. Подозрение вручено двум юношам, ходатайства об избрании меры пресечения уже отправлены в суд.

Детали о следствии сообщили в Офисе генерального прокурора. Также на ситуацию отреагировал и глава ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в официальном Telegram-канале. Главный полицейский Киевщины отметил, что подозрение горе-блогерам вручено, согласно ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины.

Парней подозревают в организации специальных унизительных вечеринок, целью которых было получение контента сексуально-насильственного характера с участием женщин.

"Они арендовали квартиру в столице. Туда приглашали девушек, распивали с ними спиртные напитки, доводя их до бессознательного состояния. Пользуясь беспомощным состоянием женщин, они совершали пошлые действия, а также имитацию половых актов, при этом снимали все это на свои мобильные телефоны", — сообщают представители Офиса генпрокурора, отчитываясь о предварительно проведенных следственных действиях.

Проведение следственных действий

Найденные во время обыска предметы

Следует отметить, что правоохранители проводили обыски не только в квартире фигурантов дела в Киеве, но и по месту их прописки в Ивано-Франковской области. В настоящее время оба организатора этой схемы задержаны и находятся в СИЗО.

Деньги, таблетки и многое другое было найдено в квартирах блогеров

Во время следственных действий

За изготовление, сбыт и распространение порнографического контента им может светить от трех до семи лет за решеткой. У блогеров изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и другое имущество, которое может подтверждать их причастность к совершению преступления. Кроме этого, во время досудебного расследования киевские полицейские проверяют ребят на вероятную причастность к мошенничеству во время сборов на нужды украинской армии.

Следует отметить, что в целом полиция довольно быстро отреагировала на резонансную информацию об издевательствах над девушками, накачанными наркотиками, которых обнаженных снимали на видео. Вероятных виновников нашли всего через несколько суток после общественного резонанса.