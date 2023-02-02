Скандал у Міноборони: ЗМІ дізналися рішення суду по заступнику Резнікова

Сьогодні суд обрав Шаповалову запобіжний захід

Суд заарештував колишнього заступника міністра оборони Олексія Резнікова В’ячеслава Шаповалова, який замішаний у скандалі із закупівлями для військовослужбовців, з альтернативою застави.

Про це повідомляє видання РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

У матеріалі вказується, що сьогодні, 2 лютого, за клопотанням Держбюро розслідувань Печерський суд Києва обрав Шаповалову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас йому було надано альтернативу застави у розмірі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

Зазначимо, що раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що Міністерство оборони України закуповує харчові продукти для українських військових за завищеними цінами у порівнянні з їхньою вартістю у супермаркетах столиці.

Незабаром після скандалу, що розгорівся, В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його з посади заступника міністра оборони, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ після звинувачень, пов’язаних із закупівлями. Водночас у Міністерстві наголосили, що Шаповалов на своїй посаді виконував роботу відповідально.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони Олексій Резніков прокоментував інформацію, що з’явилася в ЗМІ, про його можливу відставку з посади.