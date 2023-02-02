Резніков відповів на інсайд "Телеграфа" про його швидку відставку

Глава Міноборони заявив, що "жоден чиновник не повинен вважати, що він "на посаді на все життя"

Міністр оборони Олексій Резніков на тлі новин про те, що його можуть зняти з посади, про що раніше повідомляв "Телеграф" з посиланням на проінформовані джерела в українському парламенті та уряді, висловив свою думку з цього приводу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила політичний журналіст Марина Шашкова, отримавши від міністра відповідь для видання Kyiv Post.

Хоча міністр прямо і не відповів на запитання про те, чи планує він йти у відставку, з його слів зрозуміло одне — він будь-що буде продовжувати боротьбу за перемогу України у війні з російським агресором.

"Жоден чиновник на державній службі не повинен вважати, що він на посаді на все життя. Головне — реалізувати своє покликання. Моє головне завдання на цей момент — максимум сучасної зброї для України для перемоги. У моєму списку бажань до Санти ще є літаки. Я вірю у перемогу України, і я зроблю для цього все, незалежно від статусу чи посади", — сказав Резніков.

Зазначимо, що раніше "Телеграфу" вдалося дізнатися, що Олексія Резнікова можуть звільнити з посади міністра оборони України. Однак його все ж таки планують залишити в команді і знайти йому інше місце. Як повідомив один зі співрозмовників журналістів у парламенті, причиною для звільнення може стати корупційний скандал у міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у ЗМІ з’явилася інформація про добровільне бажання Резнікова звільнитися з мністерства на тлі скандалу через закупівлю харчування для військовослужбовців.