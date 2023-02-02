Резников ответил на инсайд "Телеграфа" о его скорой отставке

Министр обороны Алексей Резников на фоне новостей о том, его, возможно, могут снять с должности, о чем ранее сообщал "Телеграф" со ссылкой на проинформированные источники в украинском парламенте и правительстве, высказал свое мнение по этому поводу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила политический журналист Марина Шашкова, получив от министра ответ для издания Kyiv Post.

"Ни один чиновник на государственной службе не должен считать, что он в должности на всю жизнь. Главное — реализовать свое призвание. Моя главная задача на данный момент — максимум современного оружия для Украины для победы. В моем списке желаний к Санте еще есть самолеты. Я верю в победу Украины, и я сделаю для этого все, независимо от статуса или должности", — сказал Резников.

Новость дополняется…