Хочет сам: СМИ узнали неожиданное о Резникове

Кандидата на замену главы Минобороны пока нет

Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост. Этого хотят не только его оппоненты, но и сам чиновник.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" соссылкой на собственные источники, приближенные к властям. Слухи об увольнении министра ходят еще с лета.

Собеседники утверждают, что Резников не против сам уйти с должности, к тому же, на фоне скандала с закупками питания для военнослужащих, его отставки хотят и оппоненты. Сроки увольнения Алексея Резникова пока что не сообщаются, кандидата на его замену пока что тоже нет. Летом появились слухи о том, что главу Минобороны могут перевести в Минюст.

Ранее Комите ВР рассмотрел скандал вокруг закупок Минобороны и пришел к выводу, что Алексей Резников должен остаться на своем посту. При этом необходимо изменить схему закупок, чтобы они стали прозрачнее. В то же время у нескольких топ-чиновников возникли проблемы — им объявили подозрение в растрате государственных средств.

Также "Телеграф" рассказывал, что руководитель украинской таможни Вячеслав Демченко уволен. Должностей лишили также двух его замов.