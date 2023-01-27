"Это не оправдание, но...": в Раде объяснили скандал с закупками в Минобороны

Цены на продукты для военных обычно включают немало составляющих (например, логистику), что автоматически их повышает.

Громкий скандал с дорогостоящей закупкой продуктов питания для армии обернется для Минобороны дополнительной работой по изучению всех тематических документов. Это подчеркивает глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич. Он отметил, что в настоящее время создано специальное агентство закупок, как в странах НАТО, которое будут обучать сотрудников предотвращать любые ошибки и коррупционные риски.

Об этом чиновник заявил в интервью "РБК-Украина". По его словам, до 24 февраля в подчиняющемся ему Комитете подробно и тщательно изучали каждый документ, касающийся закупок для военнослужащих. Однако война внесла свои коррективы, в том числе хаотические.

"Коррупционные риски всегда есть. Для этого у нас и существуют правоохранительные органы. Мы смотрим те документы, которые официально заходят в Комитет. А действительно ли этот контракт, или же это другой контракт? Надо сделать экспертизу, здесь нам помогают правоохранительные органы", — объяснил Завитневич.

Также он прояснил момент с "золотыми яйцами", стоимость которых почему-то равнялась 17 грн/штука. Парламентарий подчеркнул, что ДСТУ прописывает вес, поэтому во время подобных закупок этот продукт "вычисляется" именно в килограммах. Однако с этим возникли определенные технические трудности, что и сделало цену яиц заоблачной.

"Мы задавали вопрос, почему такие важные контракты на огромные суммы не проверяются и эти ошибки есть? И таких контрактов в позапрошлом году, когда согласовывали закупки, мы видели много. У нас было очень много срывов закупок, потому что они были некорректно отражены. Например, добавлены единицы или нули. Мы видим, что это нереальная цена, а нам говорят: "Это у нас техническая ошибка". Не должно такого быть", — подчеркнул он.

В настоящее время должностное лицо обещает расширить комитет ВР, где создадут специальную группу, которая будет заниматься исключительно закупками и проверками документов. Также инициированы некоторые изменения в законодательство, идет поиск других идей для улучшения этого процесса.

"Страна у нас большая и кормить ведомство, которое находится на Западе или Востоке, компанией, которая находится в центре, это огромные затраты, которые, конечно, лягут в цену продукта. И сейчас это не одна компания, — говорит Александр Завитневич. — У нас выросло количество военнослужащих, поэтому и потребность в питании возросла в разы. Но конечно, это не оправдание, закупки постоянно нужно совершенствовать, мы приобретаем опыт во всех сферах. И это все под ракетными ударами. Мы учимся и достаточно быстро".

Напомним, что первоначально в Минобороны отреагировали на утечку информации через СМИ достаточно резко, даже намекая журналистам на возможные проблемы с СБУ. Впрочем, довольно скоро Рада созвала специальное заседание комиссии, на котором заслушивала главу ведомства Алексея Резникова. По его итогам, министра оставили в должности, однако заместитель Вячеслав Шаповалов и директор департамента закупок Богдан Хмельницкий были уволены.

"Телеграф" также сообщал, что этот скандал стал толчком для Минобороны к введению унифицированного меню для ВСУ.