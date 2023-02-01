Хоче сам: ЗМІ дізналися несподіване про Резнікова

Кандидата на заміну очільника Міноборони поки що немає

Міністр оборони України Олексій Резніков може залишити свою посаду. Цього хочуть не лише його опоненти, а й сам чиновник.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на власні джерела, наближені до влади. Чутки про звільнення міністра ходять ще з літа.

Співрозмовники стверджують, що Резніков не проти сам піти з посади, до того ж на тлі скандалу із закупівлями харчування для військовослужбовців його відставки хочуть і опоненти. Терміни звільнення Олексія Резнікова поки що не повідомляються, кандидата на його заміну поки що також немає. Влітку з'явилися чутки про те, що голову Міноборони можуть перевести до Мін'юсту.

Раніше Коміте ВР розглянув скандал навколо закупівель Міноборони і дійшов висновку, що Олексій Резніков має залишитися на своїй посаді. При цьому необхідно змінити схему закупівель, щоб вони стали прозорішими. Водночас, у кількох топ-чиновників виникли проблеми — їм оголосили підозру в розтраті державних коштів.

Також "Телеграф" розповідав, що керівник української митниці В'ячеслав Демченко звільнений. Посад позбавили також двох його замів.