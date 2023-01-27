"Це не виправдання, але...": в Раді пояснили скандал із закупками у Міноборони

Ціни на продукти для військових зазвичай включають чимало складових (наприклад, логістику), що автоматично їх підвищує

Гучний скандал із дороговартісною закупкою продуктів харчування для армії обернеться для Міноборони додатковою роботою щодо вивчення всіх тематичних документів. На цьому наголошує очільник парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич. Він зазначив, що наразі створена спеціальна агенція закупівель, як у державах НАТО, котру будуть навчати і розвивати запобігати будь-яким помилкам та корупційним ризикам.

Про це чиновник заявив в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, до 24 лютого у підвладному йому Комітеті детально і прискіпливо вивчали кожен документ, який стосувався закупівель для військовослужбовців. Однак війна внесла свої корективи, в тому числі й хаотичні.

"Корупційні ризики завжди є. Для цього у нас і існують правоохоронні органи. Ми дивимось ті документи, які офіційно заходять в Комітет. А чи це дійсно той контракт, чи це не є іншим контрактом? Треба зробити експертизу, тут нам допомагають правоохоронні органи", — пояснив Завітневич.

Також він прояснив момент із "золотими яйцями", вартість яких чомусь дорівнювала 17 грн/штука. Парламентарій підкреслив, що ДСТУ прописує вагу, саме тому під час подібних закупівель цей продукт "вираховується" саме у кілограмах. Однак із цим виникли певні технічні труднощі, що й зробили ціну яєць захмарною.

"Ми задавали питання, чому такі важливі контракти на величезні суми не перевіряються і ці помилки є? І таких контрактів в позаминулому році, коли погоджували закупівлі, ми бачили багато. У нас було дуже багато зривів закупівель, бо вони були некоректно відображені. Наприклад, додані одиниці, або нулі. Ми бачимо, що це нереальна ціна, а нам кажуть: "Це в нас технічна помилка". Не має такого бути", — підкреслив він.

Наразі посадовець обіцяє розширити комітет ВР, де створять спеціальну групу, яка буде займатися винятково закупівлями та перевірками документів. Також ініційовані певні зміни до законодавства, йде пошук інших ідей для покращення цього процесу.

"Країна у нас велика і годувати відомство, яке знаходиться на Заході чи Сході, компанією, яка знаходиться в центрі, це величезні витрати, які звісно ляжуть в ціну продукту. І зараз це не одна компанія, — говорить Олександр Завітневич. — У нас зросла кількість військовослужбовців, тому і потреба в харчуванні зросла в рази. Але звісно, це не є виправданням, закупівлі постійно треба вдосконалювати, ми набуваємо досвіду в усіх сферах. І це все під ракетними ударами. Ми вчимося і досить швидко".

Нагадаємо, що початково в Міноборони відреагували на витік інформації через ЗМІ досить різко, навіть натякаючи журналістам на ймовірні проблеми із СБУ. Втім досить скоро Рада скликала спеціальне засідання комісії, на якому заслуховувала очільника відомства Олексія Резнікова. За його підсумками, міністра лишили на посаді, однак заступник В'ячеслав Шаповалов та директор департаменту закупівель Богдан Хмельницький були звільнені.

"Телеграф" також повідомляв, що цей скандал став поштовхом для Міноборони до введення уніфікованого меню для ЗСУ.