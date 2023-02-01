Резникова уволят из Минобороны, однако остался один нюанс

Резникова уволят, но хотят оставить в команде, говорят наши источники

Министра обороны Украины Алексея Резникова планируют освободить от должности в ближайшее время. Об этом "Телеграфу" сообщили проинформированные источники в украинском парламенте и правительстве.

"По Резникову окончательное решение принято почти в эти последние дни. В Офисе президента его планируют убрать с должности, но не так как Тимошенко (Кирилл Тимошенко, бывший заместитель председателя ОП, — ред.), оставить налегке. Резникова ищут другое место, его хотят оставить в команде. Но перевод в министерство юстиции не планируется. Лиев (и.о руководителя департамента военно-технической политики Минобороны — Ред.) тоже уйдет", — комментирует источник в правительстве.

Как говорит другой собеседник в парламенте, главная причина увольнения — огласка из-за коррупционного скандала.

"Телеграф" обратился за комментарием к пресс-службе министра, но ответа еще не получил.

Ранее министерство обороны обвинили в том, что ведомство осуществляет закупку продуктов для украинских военных по завышенной в два-три раза цене. В самом ведомстве поначалу это назвали "технической ошибкой". 24 января из Минобороны были уволены заместитель министра Богдан Шаповалов и директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. Позже в Офисе генерального прокурора начали расследование в отношении этих чиновников.