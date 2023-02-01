Резнікова звільнять з Міноборони, однак залишився один нюанс

Резнікова звільнять, але хочуть залишити у команді, кажуть наші джерела

Міністра оборони України Олексія Рєзнікова планують звільнити з посади найближчим часом. Про це "Телеграфу" повідомили проінформовані джерела в українському парламенті і уряді.

"По Резнікову остаточне рішення прийнято майже в ці останні дні. В Офісі президента його таки планують прибрати з посади, але не так як Тимошенка (Кирило Тимошенко, колишній заступник голови ОП, — ред.), залишити без нічого. Резнікову шукають інше місце, його хочуть залишити в команді. Та переведення у Міністерство юстиції не планується. Лієв (в.о керівника департаменту військово-технічної політики Міноборони, — Ред.) теж піде", — коментує джерело в уряді.

Як каже інший співрозмовник в парламенті, головна причина звільнення — розголос через корупційний скандал.

"Телеграф" звернувся за коментарем до пресслужби міністра, але відповіді ще не отримав.

Раніше міністерство оборони звинуватили у тому, що відомство здійснює закупівлю продуктів для українських військових по завищеною в два-три рази ціною. В самому відомстві спочатку це назвали "технічною помилкою". 24 січня з Міноборони були звільнені заступник міністра Богдан Шаповалов та директор департаменту закупівель Богдан Хмельницький. Пізніше в Офісі генерального прокурора почали розслідування щодо цих чиновників.