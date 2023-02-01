До поліграфа справа не дійшла: Лієв із Міноборони подав у відставку

Наказ про звільнення ще не підписано Олексієм Резніковим

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв звільнився за власним бажанням. Раніше він обіцяв пройти поліграф, щоб довести свої проукраїнські погляди.

Про це Лієв розповів в інтерв’ю "Цензор.НЕТ". Заяву про звільнення з дня на день має підписати міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я вчора написав йому повідомлення, в якому попросив ухвалити мою відставку і сьогодні написав заяву", — розповів Лієв.

Міністр оборони України поки що ще не розглянув заяви на звільнення, оскільки перебуває у відрядженні. Але як тільки повернеться, то одразу винесе свій вердикт.

Олександр Лієв потрапив у гучний скандал за свою проросійську позицію. Раніше він підтримав анексію Криму та виправдовував незаконний референдум на захоплених територіях.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про можливу відставку самого Олексія Резнікова. Як повідомили джерела, близькі до влади, міністр оборони сам цього бажає. Ймовірно, його переведуть до Міністерству юстиції України, але заміни на посаду очільника Міноборони поки що немає.

Також "Телеграф" розповідав про те, що главу української митниці та двох його заступників звільнено з посад. Причиною став високий рівень корупції.