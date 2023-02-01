"Готовий публічно пройти поліграф": Лієв із Міноборони відреагував на звинувачення щодо Криму і проросійськості

Чиновник говорить, що останні вісім років на нього регулярно намагаються повісити ярлик зрадника, хоч і безуспішно

Фігурант чергового скандалу в Міноборони України Олександр Лієв відкидає будь-які підозри щодо проросійських поглядів чи підтримки анексії Криму. За словами в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ, за останні роки політичні конкуренти неодноразово намагалися очорнити його ім'я, запускаючи дезінформаційні кампанії. Однак щоразу скандальні дані не отримували підтвердження, а сам Лієв доводив власну правоту.

Більш детально про це чиновник повідомив на власній сторінці у Facebook. Зокрема, він зазначив, що на початку нинішнього скандалу Віталій Шабунін, який і став джерелом розповсюдження даних про начебто проросійськість Лієва, не звертався до представника Міноборони по коментарі.

"По суті самих матеріалів, в яких на мене вішають проросійські ярлики, я нещодавно надавав ґрунтовну відповідь. Один народний депутат звернувся до міністра оборони з ідентичними "матеріалами". Я письмово описав кожен з епізодів і попросив міністра оборони призначити перевірку мене на поліграфі. Міністр оборони звернувся до СБУ і мене запросили в кабінет психологічної експертизи в центральний офіс СБУ, що на Володимирській вулиці. Чотири з половиною години доволі нудної процедури. Запитання стосувалися державної таємниці, зв’язків з різними іноземними громадянами та спецслужбами і корупційних ризиків. Відвертість моїх відповідей була підтверджена", — розповідає Олександр Лієв.

Частина пояснення Лієва в документах

Частина пояснення Лієва

На користь слів представника Міноборони свідчать і документи, які початково потрапили до рук українських журналістів і були опубліковані у відкритому доступі. Їх же демонструє і Лієв — це власне пояснення всіх закидів, котрі публікують у замовних матеріалах, і підтвердження проходження поліграфу тощо. Як пояснює чиновник, одним із замовників скандальних матеріалів може бути власник газети "Час" (Чернівці) Петро Кобевко. Також Лієв свого часу втрапив у конфлікт між Національною суспільною телерадіокомпанією України та ТОВ "Телерадіокомпанія ЕРА-ТВ", яка належала підсанкційному Андрію Деркачу, нині позбавленому мандата Верховної Ради.

Окремо Лієв також пояснив і "кримське питання", що отримало чи не найбільший резонанс.

"В той лютневий день 2014 року ранком була розповсюджена інформація про референдум, на якому нібито буде запропоновано розширення повноважень АР Крим у складі України. В ті часи українські області та АР Крим практично не мали повноважень, — каже чиновник. — На тому відеокоментарі кореспонденту "Громадського" я говорив про необхідність збільшення повноважень АРК і підкреслював, що саме у складі України. Повне відео є в Ютьюбі, більшу частину того коментаря я говорю українською. Але технологи та піарники Деркача нарізали з того необхідні шматочки".

Чоловік нагадав, що за два дні росіяни заявили вже інший сенс референдуму — щодо "приєднання" до рф. Саме тому Олександр Лієв забрав дітей і виїхав до Києва. Майже з того ж часу і до нині він є персоною "нон грата" в окупованому Криму. До речі, причина вельми смішна — "невизнання легітимності референдуму".

Лієв нагадав більшість своїх досягнень під час роботи на українську владу, зокрема і щодо деокупації Кримського півострову. Окремо він наголосив, що з 2014 до 2022 рр. чотири рази проходив спеціальні перевірки, які дозволили йому мати доступ до державної таємниці. Із моменту повномасштабного вторгнення захищав Київ зі зброєю в руках, а потім працював на відправку озброєння до інших областей, зокрема Миколаївської, Сумської, Луганської, Рівненської та власне Київської.

"27 січня ГУР МО попередило, що очікує найближчим часом інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва. Ні, звичайно, я ніяке не військово-політичне керівництво. Я організатор, виконавець. Сфабрикований "вкид" відриває мене від роботи, ускладнює стосунки з контрагентами-постачальниками, дискредитує мене в очах офіцерів моєї команди, але направлений він не проти мене, очевидно, це спроба дискредитувати міністра оборони. Хто за цим стоїть і для чого це робить, я не знаю. Впевнений, що цим питанням займаються більш компетентні люди. Я готовий знову пройти поліграф по всіх згаданих питаннях, цього разу публічно. І одразу даю дозвіл на оприлюднення результатів", — зазначив Лієв.

Також він додав, що за потреби напише заяву на звільнення, при цьому продовживши працювати задля перемоги, навіть у якості рядового солдата.

Слід зазначити, що першою масованою атакою на Міноборони та особисто Резнікова частина українців вважає скандал із закупівлею дорогих продуктів для тилових військових частин. Як відомо, резонанс щодо вартості окремих товарів — як мінімум, яєць по 17 грн/штука — був вельми значним. Зрештою Резніков усе ж лишився на посаді, але його заступник написав заяву на звільнення.

"Телеграф" також писав, як у Раді намагалися пояснити цю ситуацію та які позитивні наслідки вона мала для системи харчування військових загалом.