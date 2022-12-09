Загрожує до 30 років за ґратами: нардепу Деркачу висунуто звинувачення у США

Народний обранець шахраїв у Беверл-Хіллз і порушив низку інших законів

Нардеп Андрій Деркач, якому суд обрав запобіжний захід в Україні, потрапив під удар і американського правосуддя.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

"Федеральний суд Брукліна оприлюднив обвинувальний акт, у якому 55-річного Андрія Деркача звинувачують за семи пунктами ", – говориться у повідомленні відомства.

Зокрема, до переліку зазначених семи пунктів входять:

звинувачення у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA);

змові з метою банківського шахрайства;

змові з метою відмивання грошей;

за чотирма пунктами відмивання грошей у зв’язку з купівлею та обслуговуванням двох кондомініумів у Беверлі-Хіллз, Каліфорнія.

Зазначається, що Деркач придбав нерухомість за порушенням нових санкцій США, які було запроваджено раніше цього року, і приховував свою зацікавленість в угодах.

У Мін’юсті зазначили, що поки що Деркач залишається на волі. Йому загрожує до 30 років ув’язнення у разі рішення суду.

Нагадаємо, що у червні СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГРУ країни-агресора РФ, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач "займався створенням ряду приватних охоронних підприємств, щоб використовувати їх для швидкого захоплення України". Також повідомлялося, що Деркач за період 2019—2022 років отримав щонайменше 567 тисяч доларів від російських правоохоронних та розвідувальних органів за підривну діяльність проти України. У вересні Деркачу було повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Оскільки нардеп ховається від слідства, про підозру йому повідомили заочно, після чого оголосили у розшук.

Також нагадаємо, що влітку правоохоронці затримали Олександра Штокала – керівника особистої охорони нардепа Андрія Деркача. У чоловіка було вилучено матеріали, що вказували на співпрацю із росіянами.