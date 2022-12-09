Грозит до 30 лет за решеткой: нардепу Деркачу выдвинули обвинение в США

Народный избранник мошенничал в Беверл-Хиллз и нарушил ряд других законов

Нардеп Андрей Деркач, которому суд избрал меру пресечения в Украине, попал под удар и американского правосудия.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

"Федеральный суд Бруклина обнародовал обвинительный акт, в котором 55-летнего Андрея Деркача обвиняют по семи пунктам", – говорится в сообщении ведомства.

В частности, в перечень указанных семи пунктов входят:

обвинение в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA);

заговоре в целях банковского мошенничества;

заговоре в целях отмывания денег;

по четырем пунктам отмывания денег в связи с покупкой и обслуживанием двух кондоминиумов в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Отмечается, что Деркач приобрел недвижимость в нарушение новых санкций США, введенных ранее в этом году, и скрывал свою заинтересованность в сделках.

В Минюсте отметили, что пока что Деркач остается на свободе. Ему грозит до 30 лет тюрьмы в случае решения суда.

Напомним, что в июне СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГРУ страны-агрессора РФ, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач. По данным следствия, Деркач "курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины". Также сообщалось, что Деркач за период 2019—2022 годов получил по меньшей мере $567 тысяч от российских правоохранительных и разведывательных органов за подрывную деятельность против Украины. В сентябре Деркачу было сообщено о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно, после чего объявили в розыск.

Также напомним, что летом правоохранители задержали Александра Штокала – руководителя личной охраны нардепа Андрея Деркача. У мужчины были изъяты материалы, указывающие на сотрудничество с россиянами.