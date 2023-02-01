"Готов публично пройти полиграф": Лиев из Минобороны отреагировал на обвинения насчет Крыма и пророссийскости

Чиновник говорит, что последние восемь лет на него регулярно пытаются повесить ярлык предателя, хоть и безуспешно.

Фигурант очередного скандала в Минобороны Украины Александр Лиев отвергает любые подозрения в наличии пророссийских взглядов или поддержке аннексии Крыма. По словам и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ, за последние годы политические конкуренты неоднократно пытались очернить его имя, запуская дезинформационные кампании. Однако каждый раз скандальные данные не получали подтверждения, а сам Лиев доказывал собственную правоту.

Более подробно об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook. В частности, он отметил, что в начале нынешнего скандала Виталий Шабунин, который и стал источником распространения данных о якобы пророссийскости Лиева, не обращался к представителю Минобороны за комментариями.

"По сути самих материалов, в которых на меня вешают пророссийские ярлыки, я недавно давал обстоятельный ответ. Один народный депутат обратился к министру обороны с идентичными "материалами". Я в письменном виде описал каждый из эпизодов и попросил министра обороны назначить проверку меня на полиграфе. Министр обороны обратился в СБУ и меня пригласили в кабинет психологической экспертизы в центральный офис СБУ на Владимирской улице. Четыре с половиной часа довольно скучной процедуры. Вопросы касались государственной тайны, связей с разными иностранными гражданами и спецслужбами и коррупционных рисков. Откровенность моих ответов была подтверждена", — рассказывает Александр Лиев.

Часть объяснения Лиева в документах

Часть объяснения Лиева

В пользу слов представителя Минобороны свидетельствуют и документы, первоначально попавшие в руки украинских журналистов и опубликованные в открытом доступе. Их же демонстрирует и Лиев — это его объяснение всех обвинений, публикуемых в заказных материалах, и подтверждение прохождения полиграфа. Как объясняет чиновник, одним из заказчиков скандальных материалов может быть владелец газеты "Час" (Черновцы) Петр Кобевко. Также Лиев в свое время попал в конфликт между Национальной общественной телерадиокомпанией Украины и ООО "Телерадиокомпания ЭРА-ТВ", принадлежавшей подсанкционному нардепу Андрею Деркачу, ныне лишенному мандата депутата Верховной Рады.

Отдельно Лиев также объяснил и "крымский вопрос", получивший едва ли не самый большой резонанс.

"В тот февральский день 2014 года утром была распространена информация о референдуме, на котором якобы будет предложено расширение полномочий АР Крым в составе Украины. В то время украинские области и АР Крым практически не имели полномочий, — говорит чиновник. — На том видеокомментарии корреспонденту "Суспільного" я говорил о необходимости увеличения полномочий АРК и подчеркивал, что именно в составе Украины. Полное видео есть в Ютубе, большую часть того комментария я говорю по-украински. Но технологи и пиарщики Деркача нарезали из этого необходимые кусочки".

Мужчина напомнил, что через два дня россияне заявили уже другой смысл референдума — о "присоединении" к россии. Именно поэтому Александр Лиев забрал детей и уехал в Киев. Почти с того же времени до сих пор он является персоной "нон грата" в оккупированном Крыму. Кстати, причина весьма смешная — "непризнание легитимности референдума".

Лиев напомнил большинство своих достижений во время работы на украинские власти, в том числе и по деоккупации Крымского полуострова. Отдельно он отметил, что с 2014 по 2022 гг. четыре раза проходил специальные проверки, которые позволили ему иметь доступ к государственной тайне. С момента полномасштабного вторжения защищал Киев с оружием в руках, а затем работал на отправку вооружения в другие области, в частности Николаевскую, Сумскую, Луганскую, Ровенскую и собственно Киевскую.

"27 января ГУР МО предупредило, что ожидает в ближайшее время информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства. Нет, конечно, я никакое не военно-политическое руководство. Я организатор, исполнитель. Сфабрикованный "вброс" отрывает меня от работы, усложняет отношения с контрагентами-поставщиками, дискредитирующим меня в глазах офицеров моей команды, но направлен он не против меня, очевидно, это попытка дискредитировать министра обороны. Кто за этим стоит и для чего это делает, я не знаю. Уверен, что этим вопросом занимаются более компетентные люди. Я готов снова пройти полиграф по всем упомянутым вопросам, на этот раз публично. И сразу даю разрешение на обнародование результатов", — отметил Лиев.

Также он добавил, что при необходимости напишет заявление на увольнение, при этом продолжив работать ради победы, даже в качестве рядового солдата.

Следует отметить, что первой массированной атакой на Минобороны и лично Резникова часть украинцев считает скандал с закупкой дорогостоящих продуктов для тыловых воинских частей. Как известно, резонанс по стоимости отдельных товаров — как минимум яиц по 17 грн/штука — был весьма значительным. В конце концов Резников все же остался в должности, но его заместитель написал заявление об увольнении.

"Телеграф" также писал, как в Раде пытались объяснить эту ситуацию и какие положительные последствия она имела для системы питания военных в целом.