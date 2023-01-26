ВСУ близко. Что будет с Крымом по возвращении в Украину: интервью замминистра реинтеграции Стельмаха

Крым – законная цель Украины. Но по возвращении полуострова придется решить многие проблемы

В последнее время все увереннее звучат заявления, что Крым будет деоккупирован — если раньше в это верили преимущественно украинцы, то сейчас за возвращение полуострова Украине выступают все больше цивилизованных стран мира.

"Телеграф" обсудил с заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Анатолием Стельмахом, чего ожидать в вопросе Крыма.

— В СМИ все чаще появляется информация о том, что США смягчили свое отношение к возвращению Украиной Крыма военным путем и намерены активно поддержать наше стремление. Как вы можете прокомментировать эти заявления?

— Крым был и есть украинский. Принадлежность данной местности признана всем цивилизованным миром. Наши партнеры неоднократно давали нам сигналы, что свою землю мы должны освобождать любым способом. В том числе и военным. При этом западная коалиция нам активно помогает. В то же время, полномасштабная война показала, что какие-либо переговоры с агрессором еще больше разжигают его аппетиты и идти на уступки он не собирается. Официальные лица из администрации Джозефа Байдена все чаще выражают убеждение, что удары по находящимся в Крыму тыловым военным объектам могут серьезно подорвать способность москвы проводить любые действия по всей линии фронта. Не говоря уже о возможности хоть как-нибудь продвинуть ее вперед. Так что рано или поздно Крым будет освобожден. И для этого у нас есть весь потенциал.

— По вашему мнению, станет ли освобождение Крыма неожиданным шагом для власти? Готовилось ли государство к реинтеграции полуострова все предыдущие годы?

— Минреинтеграции уже сейчас проводит соответствующую работу и является непосредственным участником всех процессов, предшествующих дальнейшему возвращению полуострова в правовое, информационное, социально-экономическое, культурное, образовательное и политическое поле Украины. Еще в 2021 году Президентом была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, Правительством – план ее выполнения, который разрабатывало наше министерство. Безусловно, некоторые пункты нуждаются в обновлении и корректировке, процесс не стоит на месте!

Для возобновления деятельности органов государственной власти, правоохранительных органов, судов создается кадровый резерв. Этим занимается соответствующая рабочая группа, в которую входят около 40 экспертов.

В Едином реестре досудебных расследований фиксируются факты нарушений прав, свобод и законных интересов граждан Украины. Вводятся правовые процедуры для возвращения всего, что незаконно отобрали оккупанты и их приспешники. Имущество, которое было национализировано или несколько раз перепродавалось, безусловно будет возвращено законным хозяевам. Украинские власти отслеживают этот процесс.

Также постоянно дополняются и готовятся к представлению на рассмотрение Кабинета Министров санкционные списки. Туда вносят данные о физических и юридических лицах, причастных к нарушениям прав человека в Крыму во время временной оккупации.

Отдельно стоит упомянуть о Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы. В ее рамках Минреинтеграции инициировало создание Национального корпуса крымскотатарского языка (НККМ). Это онлайн-платформа, выполняющая функцию открытой базы данных учебно-образовательных, научных и других материалов. В настоящее время с этой целью идет сбор печатных и онлайн-источников. Цель проекта – сделать крымскотатарский язык широкоупотребительным, исследовать, развить его и дать толчок для внедрения в операционных системах, онлайн-переводчиках и т.д.

Также в начале этого года Правительство приняло постановление "Об образовании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка", разработанное Минреинтеграции.

Анатолий Стельмах

Кроме того, Минреинтеграции участвовало в разработке проекта Указа Президента Украины "Об установлении Дня крымскотатарского языка и литературы".

Все эти мероприятия и проекты являются частью общей стратегии восстановления Крыма после деоккупации и стратегии восстановления Украины в целом. Их реализация – это свидетельство того, что Украина рано или поздно вернет Крым.

— На чем будет основываться общая концепция восстановления Крыма?

— За более чем 30 лет независимости Украины базовыми ценностями в жизни наших соотечественников стали гуманность, уважение прав человека и открытость гражданского общества. Все время оккупации Крымского полуострова российские агрессоры откровенно презирают эти ценности и пытаются их уничтожить. Поэтому общая концепция восстановления Крыма после деоккупации будет строиться, прежде всего, на том, чтобы он стал комфортным для жизни людей и открытым для мира. Его население должно получить возможность жить в обществе, свободном от преследований, насилия и милитаризации. Крым должен стать самым лучшим и безопасным местом не только в Украине, но и на континенте.

Воплощая эту концепцию, следует помнить, что Крым – это дом сразу трех коренных народов: киримлы, караимов и крымчаков. Поэтому развивать и восстанавливать остров необходимо с обязательным учетом их потребностей. Сплетение разных культур должно стать основой взаимоотношений между жителями Крыма в будущем. Украина, как государство, со своей стороны выполнит таким образом свои обязательства по сохранению и развитию коренных народов, а также сможет развивать туристический потенциал, популяризировать культурные и образовательные проекты.

— Какие первоочередные шаги должно предпринять государство после деоккупации?

— В первую очередь, должны восстановить и развить все позитивное, чем славился украинский Крым до оккупации россией. Преодолеть последствия экономического, правового кризиса и милитаризации.

Во время переходного периода в Крыму будут работать военные и военно-гражданские администрации. Их нужно укомплектовать квалифицированным персоналом. Как я уже упоминал выше, сейчас создается кадровый резерв и происходит обучение соответствующих специалистов. В их число войдут также внутренне перемещенные лица из Крыма, военные гражданских специальностей, в целом те, кто не изменил Украине, живя в Крыму.

Следующий шаг – переходное правосудие, вопросы защиты прав человека, привлечение к ответственности сотрудничавших с оккупантами, амнистия и люстрация.

Население, которое незаконно въехало на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым и Севастополь добровольно или путем принудительного выдворения. Это касается непосредственно коренных граждан россии, которые поселились в Крыму после оккупации. На мой взгляд, это самое оптимальное решение, которое может быть применено и не противоречит международному праву.

Анатолий Стельмах

Очевидно, что будут исключения. Например, для адвокатов, приехавших из россии, которые жили в Крыму и помогали политзаключенным, либо для жен политзаключенных, либо для лиц, которые на момент 2014 года были в процедуре приобретения украинского гражданства и имели вид на жительство и тому подобное.

Неотвратимость ответственности. Все, кто совершал военные или преступления против человечности, занимались политическими преследованиями, отбирали имущество, распространяли русскую пропаганду или готовили детей к службе в русской армии, понесут заслуженное наказание. В первую очередь речь идет о топ-чиновниках оккупационных администраций, принимавших управленческие решения.

Восстановление экономики и инфраструктуры. В первую очередь с ориентацией на туристическую сферу. Ожидаем значительное увеличение туристических потоков из материковой Украины и стран-партнеров. Поэтому прежде всего речь идет о санаториях, базах отдыха, оздоровительных комплексах и т.д. В то же время важным является запуск регулярных пассажирских рейсов, круизных маршрутов, восстановление авиационного сообщения, морских перевозок, работы портов и т.д.

Параллельно с вышеупомянутыми мероприятиями будет происходить постепенная, а главное – более активная украинизация. Украинский язык будет распространяться, прежде всего, в государственных и образовательных учреждениях. Ведь все происходящее в этом направлении здесь раньше продемонстрировало свою неэффективность. Политику украинизации Крыма следует проводить более активно. В общем, крымчане не будут жить так, как раньше.

— Что делать обычным крымчанам при активных наступательных действиях со стороны ВСУ и к чему им готовиться?

— При приближении Вооруженных Сил Украины прежде всего нужно не подвергать свою жизнь опасности. По возможности уезжать с территории полуострова через третьи страны. Тем людям, которых российские преступники пытаются призвать в свое войско, советую всячески избегать мобилизации. Ведь если человек просто жил в Крыму – это одно дело. Если взял в руки автомат – имеет совсем другой юридический статус.

Тем людям, которые вынужденно получили российские паспорта, совет: не избавляйтесь от украинских документов, ВС Украины уже близко. Все наши союзники единодушны в том, что Крым – законная цель Украины, поскольку это наша территория, признанная всем миром.

В общем, я бы советовал очень серьезно отнестись к этим вещам и вспомнить пример Херсона. Там россияне и их приспешники тоже кричали, что россия здесь навсегда. Их надежды изменились сразу после прихода ВСУ. Те, кто успели скрыться, сейчас скрываются в отдаленных уголках российской федерации и не имеют ничего, кроме репутации предателя. Оставшиеся будут отвечать за свои действия перед законом.