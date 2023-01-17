Все захваченные территории дипломаты отнесли не к россии, а к Украине

Посольство россии в Швеции публично признало захваченный Крым частью Украины. На карте материковая часть и полуостров обозначены одним цветом.

Снимок опубликован на странице посольства в Twitter. Диаграмма касалась цен на бензин в мире по состоянию на 9 января 2023 года.

На диаграмме у каждого государства свой определенный цвет. Он зависит от стоимости топлива в каждом из них. Самые дешевые страны обозначены зеленым цветом, а страны с дорогим бензином, соответственно, окрашены в красный цвет.

Украина заняла промежуточную нишу и была окрашена в желтый цвет. Примечательно, что российские дипломаты окрасили Украину, Крым, Донецк, Луганск и другие территории одним цветом, тем самым отвергнув факт их принадлежности к россии. Что касается страны-агрессора, то она была окрашена в зеленый цвет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Сербии не поддержал вербовку ЧВК "Вагнер" своих граждан. Сербия единственная страна, которая не ввела санкции против россиян, но отправлять умирать в Украину своих граждан она, тем не менее, не готова.