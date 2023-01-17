Російські дипломати публічно визнали, що Крим та Донбас – це Україна (фотофакт)

Усі захоплені території дипломати віднесли не до росії, а до України

Посольство Росії у Швеції публічно визнало захоплений Крим частиною України. На карті материкова частина та півострів позначені одним кольором.

Знімок опубліковано на сторінці посольства у Twitter. Діаграма стосувалася цін на бензин у світі станом на 9 січня 2023 року.

На діаграмі кожна держава має певний колір. Він залежить від вартості палива у кожній з них. Найдешевші країни позначені зеленим кольором, а країни з дорогим бензином, відповідно, пофарбовані в червоний колір.

Україна зайняла проміжну нішу та була пофарбована у жовтий колір. Примітно, що російські дипломати пофарбували Україну, Крим, Донецьк, Луганськ та інші території одним кольором, тим самим відкинувши факт їхньої приналежності до росії. Щодо країни-агресора, то вона була пофарбована у зелений колір.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Сербії не підтримав вербування ПВК "Вагнер" своїх громадян. Сербія єдина країна, яка не ввела санкції проти росіян, але відправляти помирати в Україну своїх громадян вона, проте, не готова.