Запад перестал бояться путина и поверил в победу Украины

От кремля начинают откалываться даже такие верные соратники, как Иран

На этой неделе прозвучало несколько важных заявлений, которые позволяют осторожно надеяться на то, что в самое ближайшее время может наступить перелом в войне с россией, причем в пользу Украины.

Германия отбросив осторожность, признала, что воюет с рф на стороне Украины, пускай и "косвенно", а США осторожно заявили, что должны помочь Киеву вернуть Крым военным путем. И даже один из немногих оставшихся партнеров оккупанта, поставляющий россии дроны-убийцы — Иран внезапно заявил, что Крым, на самом деле – наш, украинский.

"Телеграф" попробовал разобраться, что может означать такое изменение риторики.

"Без Крыма все развалится"

18 января New York Times опубликовал материал, который стал небольшой сенсацией. Если вкратце, в администрации Байдена признали, что пора предоставить Украине вооружение, способное поразить военные цели в Крыму. А в первую очередь – пресловутый Крымский мост, что сможет наглядно показать всему миру, что Крым не находится под безоговорочным российским контролем. Кроме того, такой удар "может серьезно подорвать способность Москвы продвинуть вперед свои линии фронта".

"Без Крыма все развалится", — заявила изданию высокопоставленный представитель Пентагона по Украине Эвелин Фаркас.

"Ранее военные и чиновники администрации в частном порядке ставили под сомнение целесообразность того, чтобы Украина сосредоточилась на ударах по Крыму, утверждая, что у киевских военных есть более привлекательные цели на полях сражений, – пишет New York Times. – Новое мышление в отношении Крыма показывает, как далеко продвинулись официальные лица администрации Байдена с самого начала войны, когда они боялись публично признать, что Соединенные Штаты поставляют зенитные ракеты Stinger для украинских войск. А сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в нападении на полуостров".

В Тегеране тоже что-то знают

Министр иностранных дел Ирана: "Мы не признаем отделение Крыма"

Но самое удивительное заявление сделал в эти дни Тегеран. Напомним, что Иран – один из самых близких союзников Кремля наравне с Китаем, Сирией и Венесуэлой. Достаточно вспомнить пресловутые иранские дроны-камикадзе "Шахеды", которыми рф обстреливала Киев в новогоднюю ночь. Причем эта военная поддержка россии стоила и без того обложенной со всех сторон санкциями Исламской республике введения ряда новых санкций странами Евросоюза и США.

И вот 19 января глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян внезапно заявил, что его государство отказывается признать аннексию россией оккупированных территорий Украины. В первую очередь он назвал Крым.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и москвой, мы не признаем отделение Крыма, а также Луганской и Донецкой областей от Украины", – сказал иранский дипломат.

Можно только догадываться о том, что знают в Тегеране о возможных событиях на оккупированном полуострове, но похоже на то, что от кремля начинают откалываться даже такие верные соратники, как Иран.

Ядерной войны не будет

Американские партнеры Украины аргументируют свою воинственную позицию по крымскому вопросу тем, что атака военно-морских баз на полуострове позволит укрепить позиции нашей страны на любых будущих переговорах.

Но у такого поворота – от условий неприкосновенности Крыма для украинских ракетных ударов до признания того, что полуостров стал плацдармом оккупантов, и с этим наконец-то пора что-то делать, есть куда более простое объяснение.

Несмотря на очередные ядерные угрозы от "сменщика" путина – медведева, с которыми он выступил на днях, коллективный Запад получил подтверждение того, что путин отказался от идеи применить тактическое ядерное оружие. И хотя небольшая вероятность такого исхода еще остается, признают спикеры издания, в статье New York Times ясно артикулируется, что ядерной "ответки" уже можно не опасаться.

А с учетом того, что война грозит перерасти в позиционную, как это случилось в Первую мировую, дальнейшее противостояние еще сильнее усугубит экономический кризис. Напомним, хотя борьбу нашей страны с оккупантами поддерживают почти по всей Европе, в странах Евросоюза также популярно мнение, что военная поддержка Украины чересчур дорого обходится налогоплательщикам. В октябре инспирированные кремлем митинги протеста прошли в Чехии, а в ноябре – в Германии и Болгарии.

При этом, несмотря на санкции и потерю монополии на газовом рынке Европы, никто точно не знает, в каком состоянии российская экономика и как долго еще кремль способен продолжать войну, считает эксперт по вопросам внешней политики и безопасности, дипломат Александр Хара. "Есть только общее впечатление, поскольку большое количество данных закрыто, и мы не знаем об устойчивости российского общества", – отметил эксперт в беседе с корреспондентом "Телеграфа".

Впрочем, он не исключает, что изменения в международной поддержке Украины вместе с увеличением военной помощи от Запада и успехи ВСУ на фронтах могут приблизить завершение войны против россии и деоккупацию всех украинских территорий, включая Крым.

Напомним, что оружия НАТО у ВСУ больше, чем у некоторых членов альянса.