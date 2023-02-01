Крымский скандал в Минобороны: Лиев перед назначением на должность проходил полиграф (документ)

Чиновника подозревают в связях с "русским мерой", однако есть неопровержимое подтверждение того, что его позиция — кардинально другая

Подозреваемый в возможной поддержке аннексии Крыма чиновник Минобороны Александр Лиев был назначен на должность вполне законно и после проведения серьезных проверок. В министерстве существуют документы, подтверждающие, что предварительно Лиев прошел полиграф, а позже самостоятельно давал основательные объяснения по отдельным моментам собственной биографии.

Часть подтверждающих этот момент документов оказалась в доступе журналистов "Цензор.Нет". Как оказалось, Минобороны официально регистрировали отдельные упреки, адресовавшиеся Александру Лиеву. Сам чиновник объяснил каждый из них, что в итоге устроило работодателя.

Так, мужчина подробно ответил на все предъявленные к нему обвинения, в том числе по блокированию маяков в Крыму в 2006 году, написание доклада "Укрепление российско-украинской дружбы", членства в "Партии регионов" и якобы поддержки "референдума" в 2014 году и другое.

Относительно последнего Лиев отметил, что он 27 февраля прибыл из заграничной стажировки и потребовал расширения прав крымчан, но в пределах Украины. Но когда 4 марта было заявлено о присоединении к рф, он уже на следующий день уехал на материковую Украину. После этого оккупанты объявили его персоной "нон грата" на полуострове.

Кроме этого Александр Лиев напомнил, что в 2014 году он создал "Крымскую правозащитную группу", оказавшую помощь 2 тысячам крымских переселенцев, участвовал в разработке "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь" и в течение 7 лет в качестве свидетеля помогает прокуратуре Крыма привлечь к ответственности предателей.

Уже упомянутая проверка на полиграфе тоже имела место. В частности, известно, что она проводилась после соответствующего запроса госсекретаря Минобороны Константина Ващенко.

Предоставлял соответствующее распоряжение руководителям СБУ и министр обороны Алексей Резников.

Журналисты также показали, какие задачи ставились Лиеву перед проверкой на "детекторе лжи". Есть и список отдельных вопросов, которые задавали чиновнику при проведении исследования.

Советник министра обороны Алексей Копытько считает, что поднятие "крымского вопроса" по Александру Лиеву может быть частью заранее спланированной вражеской информкампании против Минобороны и его топ-руководителей.

Алексей Копытько об Александре Лиеве

Добавим также, что на скандал наконец-то отреагировал и сам Александр Лиев, подтвердив достоверность появившихся в доступе журналистов документов и более основательно объяснив, откуда могли взяться отдельные претензии к его персоне. Свою позицию он озвучил на собственной Facebook-странице.

Напомним, что это не первый громкий скандал из Минобороны за последний месяц. Предварительно вся Украина обсуждала наличие достаточно дорогостоящих контрактов на закупки продуктов питания для тыловых воинских частей. Резонанс наделали несколько отдельных пунктов, в частности "золотые яйца" по 17 гривен за штуку. В конце концов, главе ведомства Алексею Резникову пришлось объяснять ситуацию, отчитываться перед высшей властью и провести отдельные чистки в министерстве. В частности, свой пост покинул заместитель министра Вячеслав Шаповалов.