Кримський скандал у Міноборони: Лієв перед призначенням на посаду проходив поліграф (документ)

Чиновника підозрюють у зв'язках із "руським міром", однак є беззаперечні підтвердження того, що його позиція — кардинально інша

Підозрюваний у можливій підтримці анексії Криму чиновник Міноборони Олександр Лієв був призначений на посаду цілком законно і лише після проведення серйозних перевірок. У міністерстві існують документи, які підтверджують, що попередньо Лієв пройшов поліграф, а пізніше самостійно надавав грунтовні пояснення щодо окремих моментів власної біографії.

Частина документів, які підтверджують цей момент, опинилася у доступі журналістів "Цензор.Нет". Як виявилося, Міноборони офіційно реєстрували окремі закиди, які адресувалися Олександру Лієву. Сам чиновник пояснив кожну із отриманих кпин, що влаштувало працедавця.

Так, чоловік детально відповів на всі висунені щодо нього звинувачення, в тому числі щодо блокування маяків у Криму в 2006 році, написання доповіді "Укрепление российско-украинской дружбы", членства у "Партії регіонів" та начебто підтримки "референдуму" в 2014 році та інше.

Щодо останнього Лієв зазначив, що він 27 лютого прибув із закордонного стажування та вимагав розширення прав кримчан, але в межах України. Але коли 4 березня було заявлено про приєднання до рф, він виїхав вже наступного дня виїхав на материкову Україну. Після цього окупанти оголосили його персоною "нон грата" на півострові.

Крім цього Олександр Лієв нагадав, що у 2014 році він створив "Кримську правозахисну групу", яка надала допомогу 2 тисячам кримських переселенців, брав участь у розробці "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь" і протягом 7 років у якості свідка допомагає прокуратурі Криму притягнути до відповідальності зрадників.

Уже згадана перевірка на поліграфі теж мала місце. Зокрема, відомо, що проводилася вона після відповідного запиту держсекретаря Міноборони Костянтина Ващенка.

Надавав відповідне розпорядження керівникам СБУ і міністр оборони Олексій Резніков.

Журналісти також показали, які завдання ставилися Лієву перед перевіркою на "детекторі брехні". Є й перелік окремих запитань, які ставилися чиновнику під час проведення дослідження.

Радник міністра оборони Олексій Копитько вважає, що підняття "кримського питання" щодо Олександра Лієва може бути частиною заздалегідь спланованої ворожої інформкампанії проти Міноборони та його топ-керівників.

Олексій Копитько про Олександра Лієва

Додамо також, що на скандал нарешті відреагував і сам Олександр Лієв, підтвердивши достовірність документів, які з'явилися у доступі журналістів, та більш грунтовно пояснивши, звідки могли взятися окремі претензії до його персони. Свою позицію він озвучив на власній Facebook-сторінці.

Нагадаємо, що це не перший гучний скандал із Міноборони за останній місяць. Попередньо вся Україна обговорювала наявність досить дорогих контрактів на закупки продуктів харчування для тилових військових частин. Резонансу наробили кілька окремих пунктів, зокрема "золоті яйця" по 17 гривень за штуку. Зрештою очільнику відомства Олексію Резнікову довелося пояснювати ситуацію, звітувати перед вищою владою і провести окремі чистки у міністерстві. Зокрема, свою посаду залишив заступник міністра В'ячеслав Шаповалов.