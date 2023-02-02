Скандал в Минобороны: СМИ узнали решение суда по заму Резникова

Сегодня суд избрал Шаповалову меру пресечения

Суд арестовал бывшего заместителя министра обороны Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов, который замешан в скандале с закупками для военнослужащих, с альтернативой залога.

Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

В материале указывается, что сегодня, 2 февраля, по ходотайству Госбюро расследований Печерский суд Киева избрал Шаповалову меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время ему была предоставлена альтернатива залога в размере 402 миллиона 600 тысяч гривен.

Отметим, что ранее СМИ опубликовали расследование, в котором шла речь о том, что Министерство обороны Украины закупает продукты питания для украинских военных по завышенным ценам, в сравнении с их стоимостью в супермаркетах столицы.

Вскоре после разгоревшегося скандала Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его с должности заместителя министра обороны, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ после обвинений, связанных с закупками. В то же время в Министерстве отметили, что Шаповалов на своей должности выполнял работу ответственно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Алексей Резников прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о его возможной отставки с должности.