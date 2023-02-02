Скандал с изнасилованиями на вечеринках в Киеве: появились фото "героев" с повестками

Общественность возмущена тем, что служить в ВСУ и защищать Родину – это наказание

В сети появились фото блогеров, которые устраивали пьяные вечеринки с унижением девушек, с врученными повестками. Вчера, 1 февраля, по их месту жительства пришла полиция, которая и вручила им повестки в военкомат.

Фото скандально известных теперь блогеров поделились в Telegram-канале "Реальный Киев". Однако украинцы возмущены тем, что за безнравственное поведение парней отправят защищать Украину.

Двое организаторов вечеринок уже задержаны и находятся в СИЗО. Как сообщалось ранее, им грозит до 7 лет лишения свободы, согласно ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт порнографического контента). Еще пятерым парням и их адвокату (тот самый взрослый мужчина на фото) вручили повестки в военкомат, чтобы затем отправить служить в армию. Это вызвало негодование у общественности — украинцы возмущены тем, что для аморальных злоумышленников худшее наказание — защищать Украину.

Украинский блогер, боец ВСУ и сооснователь партии "Демсокира" Юрий Гудыменко заявил, что такие саперы или минометчики на фронте не нужны. Он предложил МВД принять злоумышленников к себе на работу.

"А давайте уважаемое МВД будет вручать повестки не в военкомат, а к себе? Вот как вчера, с этими малолетними чертами. Приходите так, строго стучитесь в дверь и сообщаете подозреваемому, что теперь он следователь РО УМВД. Или, что он теперь водитель в вашем райотделе. Или что он теперь отвечает за ваше оружие. Как идея, уважаемая полиция? Норм?

Потому что если вам не нужен такой следователь, то на черта мне такой сапер? Или минометчик? Или кто угодно? Вооруженные Силы – это не только не наказание, это еще и не помойка, куда можно сбрасывать подозреваемых вместо того, чтобы нормально сделать работу и провести следствие", — написал он на своей странице в Facebook.

Народный депутат Украины Ирина Геращенко напомнила, что ВСУ формируются не так, как ЧВК "Вагнер" — в ряды защитников Украины не должны отправлять преступников и насильников. Она считает, что за унижение девушек и накачку их алкоголем с наркотиками парни должны оказаться за решеткой, ведь совершили преступление.

"Отбросы, которые насиловали и унижали девушек, до того накачивая их алкоголем и транквилизаторами, должны быть в тюрьме, а не ВСУ. Информация, что 6 придуркам вручили повестки, вызвала шок, не меньший, чем их действия. Это "Вагнер" вербует в частную уголовную армию насильников и убийц. ВСУ формируется по другому принципу, там не место преступникам. Силовым структурам стоит отказаться от практики трактовать повестку как способ наказания. Потому что это работает хуже любого российского ИПСО", — написала нардеп.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сеть всколыхнули видео и фото с вечеринок, на которых унижали девушек. Общественность, в том числе известные лица, осудили действия молодых парней, однако нашлись и те, кто обвинил во всем девушек.