За "золотые" яйца поплатились: задержаны поставщики Минобороны (фото)

ГБР задержало группу предпринимателей, которые продавали ВСУ "золотые яйца" по 17 гривен. Они присваивали средства, выделенные Минобороны на закупки продуктов для украинских защитников.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Поставщикам грозит до 12 лет тюрьмы за махинации с государственными средствами.

Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины задержали пятерых человек, среди которых были представители предприятий-поставщиков и военные, которые отвечали за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Кроме того, силовики задержали военнослужащего, который лично вел "черную бухгалтерию" махинаторов. К слову, свою преступную схему они проворачивали не только с яйцами по завшенным ценам, но и вносили ложные данные в финансово-хозяйственные документы о получении воинской частью продуктов на свой склад, когда на самом деле ничего не поставлялось. Потом "виртуальные" продукты "списывали" – вроде бы их употребили солдаты.

"Злоумышленники полагали, что не оставляют никаких следов преступления, поскольку документально проверить потребленные продукты очень сложно. ДБР разоблачало и будет разоблачать все эти "замысловатые" схемы и не позволит наживаться на тех, кто сегодня отдает свою кровь за Родину", — подчеркнули в ведомстве.

Сумма ущерба государству от деятльности этой группы составила больше 4,6 млн гривен. Деньги, которые поступали от Минобороны на счета предприятияй, мошенники экономили и делили между собой. В ходе обысков у них изъяли черновую бухгалтерию, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, а также более 1 млн гривен наличными.

В данный момент задержанным готовятся сообщения о подозрении и ходатайства об избрании мер в виде содержания под стражей. Действия ОПГ квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершено в особо крупных размерах). За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что 1 февраля работники ГБР сообщили о подозрении недавно уволенному заместителю Министра обороны Украины, отвечавшему за Тыловое обеспечение войск. Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд. грн. Все договоры заключались по полной подписке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чиновник из Минобороны Александр Лиев, которые отвечает за военно-техническую политики, развитие вооружения и военной техники, написал заявление об уходе. Ожидается, что Алексей Резников подпишет его, как только вернется из командировки.