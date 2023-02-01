Обыски теперь в США. ФБР ищет секретные документы дома у Байдена

ФБР проводит обыски на дому у президента США

В США в доме американского президента Джо Байдена в городе Рехобот, штат Делавер, ФБР проводит обыски по делу о секретных документах в гараже, которые сохранились в неположенном месте еще со времен Барака Обамы.

Ордер на то, чтобы попасть домой в Байден не понадобился, потому что состоялся с согласия. Рассказываем, что происходит:

Что известно об обысках

Стоявшие рядом репортеры наблюдали, как черные внедорожники и седаны прибывали в дом с самого утра, передает CNN. Пока непонятно, были ли изъяты секретные документы.

Дом в Рехоботе Байден приобрел после ухода с поста вице-президента, время от времени они с женой проводят там выходные, в последний раз с 20 по 23 января.

Обыск прошел в тот день, когда Министерство юстиции объявило, что спецпрокурор Роберт Гур официально приступил к выполнению своих обязанностей по надзору за расследованием работы Байдена с секретными документами. Гур заменит прокурора США Джона Лоша.

Адвокат Байдена Боб Бауэр сказал, что обыск был спланирован при полном сотрудничестве со следствием президента. Байден сказал, что его команда сделала то, что должна была сделать и полностью сотрудничает с расследованием.

ФБР пока не комментирует обыск. CBS сообщила, что это расследование касается более широкого расследования по работе с секретными документами.

Обыск является последним из целой серии. В прошлый раз обыск в доме Байдена в Уилмингтоне 20 января длился 13 часов, агенты ФБР обнаружили 10 документов с секретными пометками, а также завладели некоторыми его рукописными заметками.

Эпопея с документами Байдена

Эпопея вокруг находки секретных документов времен, когда Джо Байден был вице-президентом Барака Обамы, в публичной плоскости разворачиваются уже почти месяц. Ни Министерство юстиции США, ни советники президента не раскрыли подробности содержания найденных секретных документов.

Еще в ноябре прошлого года адвокаты Байдена обнаружили в его офисе, Пенн-Байден-центре в Вашингтоне около десяти документов с грифом "Тайно". 20 декабря адвокаты Байдена проверили гараж в доме президента в Уилмингтоне, штат Делавер, и обнаружили небольшое количество секретных записей. На следующий день юристы передали найденное в Министерство юстиции. А 14 января Офис адвоката Белого дома публично заявил, что в Уилмингтоне было найдено еще пять страниц секретных материалов.

Президент и его адвокаты заявили, что считают, что неправильное обращение с документами оказалось неумышленной ошибкой, которая произошла, когда офисы Байдена были завалены после его восьми лет работы вице-президентом.

Ранее Джо Байден резко критиковал экс-президента Дональда Трампа за неправильное обращение с секретными государственными файлами в своей резиденции во Флориде. Так Трамп по истечении срока прихватил на свою виллу Мар-а-Лаго тысячи секретных документов.

Трамп хранил материалы, которые должны были быть возвращены в Национальный архив. Политик около года отказывался возвращать бумаги, и в августе прошлого года агентам ФБР пришлось с ордером забирать около 33 коробок с 11 тысячами документов из виллы Трампа.

Например, там были письма лидера Северной Кореи Ким Чен Ина, по крайней мере, один из документов описывает ракетную программу Ирана. В других документах описывается разведывательная работа, направленная на Китай.

Байден критикуют за то, что его команда в течение 68 дней не сообщала общественности об обнаружении 2 ноября первой партии секретных документов в офисе в Вашингтоне. В то же время, сотрудничество Байдена резко контрастирует с действиями Трампа и его адвокатов, которые отказывались сотрудничать с Министерством юстиции.

По оценке Reuters, эпопея с секретными документами может создать головную боль для Байдена, которая, как ожидается, объявит о начале перевыборной кампании в ближайшие недели или месяцы.

"Это лишило его и других демократов оружия против бывшего Дональда Трампа, у которого также были найдены секретные документы", — отмечает издание.

Трамп уже начал предвыборную кампанию к выборам президента США, которые пройдут 5 ноября 2024 года, с выступлений в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине.

Как сообщал "Телеграф", на днях Трамп сделал громкое заявление по поводу танков Abrams для Украины. По его мнению, американские власти заходят слишком далеко в вопросе передачи оружия нашей стране, а закончить войну в Украине и совсем "так просто".