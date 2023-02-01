Обшуки тепер у США. ФБР шукає секретні документи вдома у Байдена

ФБР проводить обшуки вдома у президента США

У США у будинку в американського президента Джо Байдена у місті Рехобот, штат Делавер, ФБР проводить обшуки у справі про секретні документи в гаражі, які збереглися у неналежному місці ще з часів Барака Обами.

Ордер на те, щоб потрапити додому до Байдена не знадобився, бо відбувся за згодою. Розповідаємо, що відбувається:

Що відомо про обшуки

Репортери, які чатували поруч, спостерігали, як чорні позашляховики та седани прибували до будинку із самого ранку, передає CNN. Поки незрозуміло, чи були вилучені якісь секретні документи.

Будинок у Рехоботі Байден придбав після відходу з поста віцепрезидента, час від часу вони з дружиною проводять там вихідні, востаннє з 20 по 23 січня.

Обшук відбувся в той день, коли Міністерство юстиції оголосило, що спецпрокурор Роберт Гур офіційно взявся до виконання своїх обов’язків із нагляду за розслідуванням роботи Байдена з секретними документами. Гур замінить прокурора США Джона Лоша.

Адвокат Байдена Боб Бауер сказав, що обшук був спланованим за повної співпраці зі слідством президента. Байден сказав, що його команда зробила те, що повинна була зробити, і повністю співпрацює з розслідуванням.

ФБР поки не коментує обшук. CBS повідомила, що це розслідування стосується ширшого розслідування щодо роботи із секретними документами.

Обшук є останнім з цілої серії. Минулого разу обшук у будинку Байдена у Вілмінгтоні 20 січня тривав 13 годин, агенти ФБР знайшли 10 документів з секретними позначками, а також заволоділи деякими його рукописними нотатками.

Епопея з документами Байдена

Епопея навколо знахідки секретних документів часів, коли Джо Байден був віцепрезидентом Барака Обами, у публічній площині розгортаються вже майже місяць. Ані Міністерство юстиції США, ані радники президента не розкрили подробиць про зміст знайдених секретних документів.

Ще у листопаді минулого року адвокати Байдена знайшли у його офісі, Пенн-Байден-центрі у Вашингтоні близько десяти документів із грифом "Таємно". А 20 грудня адвокати Байдена перевірили гараж у будинку президента у Вілмінгтоні, штат Делавер, та виявили невелику кількість секретних записів. На наступний день юристи передали знайдене у Міністерство юстиції. А 14 січня Офіс адвоката Білого дому публічно заявив, що у Вілмінгтоні було знайдено ще п’ять сторінок секретних матеріалів.

Президент і його адвокати заявили, що вважають, що неправильне поводження з документами виявилося ненавмисною помилкою, яка сталася, коли офіси Байдена були завалені після його восьми років роботи віцепрезидентом.

Раніше Джо Байден різко критикував експрезидента Дональда Трампа за неправильне поводження з секретними державними файлами у своїй резиденції у Флориді. Так Трамп після закінчення терміну прихопив на свою віллу Мар-а-Лаго тисячі секретних документів.

Трамп зберігав матеріали, які мали бути повернуті до Національного архіву. Натомість політик близько року відмовлявся повертати папери, і у серпні минулого року агентам ФБР довелося з ордером забирати близько 33 коробок з 11 тисячами документів з вілли Трампа.

Наприклад, там були листи лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, принаймні один із документів описує ракетну програму Ірану. В інших документах описується розвідувальна робота, спрямована на Китай.

Байдена критикують за те, що його команда протягом 68 днів не повідомляла громадськості про виявлення 2 листопада першої партії секретних документів в офісі у Вашингтоні. Водночас співпраця Байдена різко контрастує з діями Трампа та його адвокатів, які відмовлялися співпрацювати з Міністерством юстиції.

За оцінкою Reuters, епопея з секретними документами може створити головний біль для Байдена, який, як очікується, оголосить про початок перевиборчої кампанії в найближчі тижні або місяці.

"Це позбавило його та інших демократів зброї проти колишнього Дональда Трампа, у якого також були знайдені секретні документи", — зазначає видання.

Трамп вже розпочав передвиборчу кампанію до виборів президента США, які відбудуться 5 листопада 2024 року, з виступів у Нью-Гемпширі та Південній Кароліні.

Як повідомляв "Телеграф", на днях Трамп зробив гучну заяву щодо танків Abrams для України. На його думку, американська влада заходить надто далеко у питанні передачі зброї нашій країні, а закінчити війну в Україні і зовсім "так просто".