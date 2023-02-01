Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" коментує гучні обшуки та відставки

Хвиля обшуків, відставок та вручення підозр захлеснула Україну. Перший день лютого видався в цьому сенсі чи не "врожайнішим", аніж увесь січень.

Правоохоронці прийшли в гості до одіозного бізнесмена Ігоря Коломойського (розслідування у межах справи про грошові махінації з підприємствами "Укрнафта" та "Укртатнафта").

Повідомили про підозру колишньому міністру енергетики Ігорю Насалику, підозрюваному у допомозі у збагаченні олігарху Дмитру Фірташу.

Продовжують трясти топчиновників Міноборони після скандалу з держзакупівлями.

Звільнено голову української митниці та двох його заступників.

Проходять обшуки у податківців.

Схоже, це не стільки українська влада, скільки наші західні союзники. Вони грають у гру – зброю та гроші в обмін на реформи та боротьбу з корупцією.

По реформах ми побачили, що нарешті обрали Наглядову раду в "Нафтогазі" (з акцентом на іноземців), що нещодавно отримала можливість працювати Вища рада правосуддя, що Верховна Рада зважилася на ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Далі, сподіваємося, буде…

Як сподіваємось, і у боротьбі з корупцією. Серйозний почин ми бачили в січні, коли багато раніше "недоторканних" втратили свої посади. Включно із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком, заступниками голови Міноборони, Генпрокуратури тощо.

А тепер замахнулися та зазіхнули на "святе" – Коломойського. На того, хто, по суті, вигадав проєкт "Слуга народу" та Зеленський-президент. Допомагав грошима та медіа, віддав свого особистого юриста Андрія Богдана, який був першим головою Офісу за президентства Зеленського.

Не можна виключати, що Коломойський має щось на Зеленського. Досить згадати інформацію про 41 млн доларів від структур Коломойського, які нібито в період з 2012-го по 2016 рік потрапили до офшорних фірм, що належать Зеленському та його оточенню.

Але, схоже, західні союзники дали Зеленському гарантію, що це не спливе. І він віддав "найдорожче, що є" – Коломойського.

Чекаємо, що далі буде не менш одіозний заступник голови ОП, аніж Тимошенко, — Татаров. З "старих друзів" із Зеленським, думаю, залишиться тільки голова ОП Єрмак. А інших, які так чи інакше проштрафилися, він віддаватиме.

Навколо українського трону відбуваються масштабні тектонічні зрушення. І це добре. Зеленський не має виходу, окрім як ставати більш патріотичним, більш прозахідним. Для України у цьому лише позитив.