Українському ексміністру повідомили про підозру – допоміг збагатитися олігарху

В біографії Насалика є низка цікавих моментів

Колишній міністр енергетики України Ігор Насалик підозрюється у допомозі у збагаченні олігарху Дмитру Фірташу.

Підозру йому оголосило Державне бюро розслідувань, повідомляє "Українська правда" у середу, 1 лютого, із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За інформацією журналістів, Насалиіка підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень.

Ігор Насалик народився Олександрії Кіровоградської області, йому 60 років. Він був нардепом III, IV та VIII скликань, тричі був міським головою Калуша на Прикарпатті, а у 2016-2019 роках був міністром енергетики та вугільної промисловості.

Ігор Насалик

Цікаві факти про нього:

будучи міністром, Насалик відстоював право торгувати з окупованими територіями, аргументуючи це тим, що "ми не торгуємо з окупантами, ми обмінюємося товарами";

2019 року Насалику оголошували підозру про приховування фінансових зобов’язань на $1,25 млн у деклараціях за 2015-2018 роки; справу закрили за рішенням Конституційного суду, який скасував відповідальність за цей злочин, але ексміністр домігся поновлення справи, бо наполягав на невинності, і Вищий антикорупційний суд повторно закрив кримінальне провадження;

Насалик одружений з громадянкою росії Гузял Насалик.

Як повідомляв "Телеграф", раніше 1 лютого стало відомо, що ДБР проводить обшуки у керівництва столичної податкової, розслідує факти незаконного отримання відшкодування ПДВ та зловживань, що призвело до тіньового обороту понад 300 млрд. бюджетних коштів.