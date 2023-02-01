Украинскому экс-министру сообщили о подозрении - помог обогатиться олигарху

В биографии Насалика есть ряд интересных моментов

Бывший министр энергетики Украины Игорь Насалик подозревается в помощи в обогащении олигарху Дмитрию Фирташу.

Подозрение ему объявило Государственное бюро расследований, сообщает "Украинская правда" в среду, 1 февраля, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации журналистов, Насалика подозревают в подписании убыточных для государства соглашений в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 миллиарда гривен.

Игорь Насалик родился в Александрии Кировоградской области, ему 60 лет. Он был нардепом III, IV и VIII созывов, трижды был городским главой Калуша на Прикарпатье, а в 2016-2019 годах был министром энергетики и угольной промышленности.

Игорь Насалик

Интересные факты о нем:

будучи министром, Насалик отстаивал право торговать с оккупированными территориями, аргументируя это тем, что "мы не торгуем с оккупантами, мы обмениваемся товарами";

в 2019 году Насалику объявляли подозрение о сокрытии финансовых обязательств на $1,25 млн в декларациях за 2015-2018 года; дело закрыли по решению Конституционного суда, который отменил ответственность за это преступление, но экс-министр добился возобновления дела, потому что настаивал на невиновности, и Высший антикоррупционный суд повторно закрыл уголовное производство;

Насалик женат на гражданке россии Гузял Насалик.

Как сообщал "Телеграф", ранее 1 февраля стало известно, что ГБР проводит обыски у руководства столичной налоговой, расследует факты незаконного получения возмещения НДС и злоупотреблений, что привело к теневому обороту более 300 млрд бюджетных средств.