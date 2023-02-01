Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" комментирует громкие обыски и отставки

Волна обысков, отставок и вручения подозрений захлестнула Украину. Первый день февраля выдался в этом смысле чуть ли не более "урожайным", чем весь январь.

Правоохранители пришли в гости к одиозному бизнесмену Игорю Коломойскому (расследование в рамках дела о денежных махинациях с предприятиями "Укрнафта" и "Укртатнефть").

Сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Игорю Насалику, подозреваемому в помощи в обогащении олигарху Дмитрию Фирташу.

Продолжают трясти топ-чиновников Минобороны после скандала с госзакупками.

Уволены глава украинской таможни и два его зама.

Проходят обыски у налоговиков.

Похоже, это не столько украинские власти, сколько – наши западные союзники. Они играют в игру – оружие и деньги в обмен на реформу и борьбу с коррупцией.

По реформам мы увидели, что наконец избрали Наблюдательный совет в "Нафтогазе" (с акцентом на иностранцев), что недавно получил возможность работать Высший совет правосудия, что Верховная Рада решилась ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева (ОАСК).

Продолжение, надеемся, следует…

Как надеемся на него и в борьбе с коррупцией. Серьезный почин мы видели в январе, когда многие ранее "неприкасаемые" лишились своих постов. Включая замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, замов главы Минобороны, Генпрокуратуры и так далее.

А теперь замахнулись и покусились на "святое" – на Коломойского. На того, кто, по сути, придумал проект "Слуга народа" и Зеленский-президент. Помогал деньгами и медиа, отдал своего личного юриста Андрея Богдана, который был первым главой Офиса при президентстве Зеленского.

Нельзя исключать, что у Коломойского есть что-то на Зеленского. Достаточно вспомнить информацию о 41 млн долларов от структур Коломойского, которые якобы в период с 2012-го по 2016 год попали в офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению.

Но, похоже, западные союзники дали Зеленскому гарантии, что это не всплывет. И он отдал "самое дорогое, что есть" – Коломойского.

Ждем, что далее последует не менее одиозный замглавы ОП, чем Тимошенко, – Татаров. Из "старых друзей" с Зеленским, думаю, останется в итоге только глава ОП Ермак. А остальных, так или иначе проштрафившихся, он будет отдавать.

Вокруг украинского трона происходят масштабные тектонические сдвиги. И это хорошо. У Зеленского нет выхода, кроме как становиться более патриотичным, более прозападным. Для Украины в этом лишь позитив.

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