Трамп зробив гучну заяву щодо танків Abrams для України
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Коментар із критикою Трамп написав у своїй соціальній мережі
45-й президент США Дональд Трамп, партія якого нерідко гальмувала військову допомогу Україні, після оголошення про передачу Україні танків Abrams вибухнув гучними заявами. На його думку, американська влада заходить надто далеко у питанні передачі зброї нашій країні, а закінчити війну в Україні і зовсім "так просто".
У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп прокоментував передачу Україні танків Abrams і написав таке: "Спочатку танки, потім ядерна зброя". Також він закликав закінчити війну в Україні якнайшвидше. На його переконання, зробити це буде просто.
"Настав час закінчувати цю божевільну війну зараз же! Це так просто зробити", — пише Трамп.
Примітно, що раніше й у росії побачили ядерну загрозу у німецьких танках Leopard та пригрозили Заходу. Там заявили, що постачання деяких видів снарядів для цих машин у Москві взагалі розцінюватимуть, як застосування "брудних бомб".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дональд Трамп-молодший отримав бурю хейту в мережі через свою посаду про Україну.
Також ми повідомляли про те, що Трамп вкотре оскандалився через свою заяву.