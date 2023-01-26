Трамп зробив гучну заяву щодо танків Abrams для України

Коментар із критикою Трамп написав у своїй соціальній мережі

45-й президент США Дональд Трамп, партія якого нерідко гальмувала військову допомогу Україні, після оголошення про передачу Україні танків Abrams вибухнув гучними заявами. На його думку, американська влада заходить надто далеко у питанні передачі зброї нашій країні, а закінчити війну в Україні і зовсім "так просто".

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп прокоментував передачу Україні танків Abrams і написав таке: "Спочатку танки, потім ядерна зброя". Також він закликав закінчити війну в Україні якнайшвидше. На його переконання, зробити це буде просто.

"Настав час закінчувати цю божевільну війну зараз же! Це так просто зробити", — пише Трамп.

Примітно, що раніше й у росії побачили ядерну загрозу у німецьких танках Leopard та пригрозили Заходу. Там заявили, що постачання деяких видів снарядів для цих машин у Москві взагалі розцінюватимуть, як застосування "брудних бомб".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дональд Трамп-молодший отримав бурю хейту в мережі через свою посаду про Україну.

Також ми повідомляли про те, що Трамп вкотре оскандалився через свою заяву.