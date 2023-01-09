Один в один зі США. Як “бразильський Трамп” спровокував натовп на захоплення парламенту

Події виникли не на порожньому місці

У Бразилії тисячі демонстрантів-прихильників колишнього лідера країни Жаїра Болсонару штурмували головні урядові будівлі країни через програш у виборах. Це сталося ледь не в річницю штурму Капітолія у США, а ультраправого Болсонару називають "бразильським Трампом".

Ось що вам потрібно знати про події в Бразилії.

Що відбувалося

Натовп, одягнений у національні кольори країни або закутаний у бразильські прапори, прорвав кордон поліції та дійшли до безлюдної зали парламенту. Інші увійшли до президентського палацу та Верховного суду, завдавши величезної шкоди ключовим урядовим будівлям.

Підлога будівлі парламенту була затоплена після того, як спрацювала протипожежна система, коли протестувальники намагалися підпалити килим. На додаткових відео видно, як протестувальники всередині будівлі крадуть подарунки, отримані від міжнародних делегацій, і знищують твори мистецтва.

До вечора неділі, через кілька годин після штурму, три будівлі були очищені від протестувальників. Сили безпеки затримали 1200 осіб.

Причина заворушень

Болсонару, який зараз перебуває у Флориді, засудив протести та відкинув звинувачення у підбурюванні до заворушень.

Але штурм демократичних інститутів Бразилії відбувся після того, як кілька запеклих прихильників Болсонару висловлювали своє невдоволення виграшем жовтневих виборів лівоцентристом Лулою да Сілва, який вже обіймав цю посаду у 2003-2011 роках.

Прихильники Болсонару просто відмовилися визнавати результати виборів. Їх підштовхувати теж і необґрунтовані заяви про фальсифікацію.

Готувалися задовго до оголошення результатів

Прихильники Болсонару розташувалися в столиці після його поразки на виборах. Через їхню присутність навіть встановили огорожу та виставили охорону.

Демонстранти вже зіткнулися з силовиками 12 грудня. Тоді група спробувала вдертися до штаб-квартири федеральної поліції, кілька таборів також з’явилися за межами бразильських військових баз.

Дехто закликав до державного перевороту збройними силами. Влада називала ці табори "інкубаторами для терористів", бо там арештували чоловіка за спробу підірвати бомбу на знак протесту проти результатів виборів у Бразилії.

За кілька місяців до своєї поразки на виборах Болсонару сіяв сумніви щодо легітимності голосування, не наводячи жодних доказів для своїх тверджень. Лунали тези про те, що поразка стала результатом шахрайства.

Після незначної поразки в останньому раунді Болсонару посилив ці скарги, але йому було важко отримати виправдання від регуляторів та установ. Голова виборчого суду в середу відхилив клопотання Болсонару про анулювання бюлетенів, назвавши звинувачення президента про несправність машин для голосування "смішним і незаконним" і "змовою проти демократичного верховенства права".

Болсонару відмовився прямо визнати поразку в голосуванні. Зрештою, він втік з країни напередодні інавгурації Лули (так і не передавши владу офіційно), і з того часу залишається у Флориді.

Як повідомляв "Телеграф", проти Дональда Трампа можуть порушити кримінальну справу про штурм Капітолію 6 січня 2021 року.