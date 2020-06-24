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Суд зобов’язав Болсонару "виправити свою неналежну поведінку" та носити захисну маску

Суд зобов’язав Болсонару "виправити свою неналежну поведінку" та носити захисну маску
02:21 Сьогодні Телеграф Укринформ
Суд у Бразилії зобов’язав президента країни Жаїра Болсонару носити захисну маску під час пересування по столиці країни. Про це повідомляє The Guardian.

"Бразильський суддя наказав Жаїру Болсонару виправити свою неналежну поведінку та носити маску для обличчя під час пересування столицею Бразилії", - йдеться у повідомленні.

Президент викликав обурення громадян, неодноразово нехтуючи заходами, спрямованими на уповільнення поширення пандемії коронавірусу, внаслідок якої вже загинули понад 50 000 бразильців.

У понеділок федеральний суддя постановив, що Болсонару не дотримується законів федерального округу, до якого належить столиця Бразилії, тому сплатить штраф у розмірі 2 000 реал (близько 300 євро) за день, якщо він продовжить порушувати закон. Використання масок є обов'язковим у Бразилії з кінця квітня.

"Президент республіки має вживати всіх необхідних заходів, щоб уникати передачі COVID-19 - чи то з метою захистити власне здоров'я чи здоров'я людей навколо нього", - зазначив суддя Ренато Коельо Бореллі.

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За даними ресурсу Worldometer, у світі зареєстровано 9 334 159 випадків захворювання на COVID-19. З них 478 732 – летальні. 5 012 177 особи уже вилікувалися від коронавірусної хвороби.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (2,422,669), Бразилія (1,145,906) та Російська Федерація (599,705).

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Все по темі:

Бразилия, Covid-19, Жаїр Болсонару.

Автор:

Телеграф
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