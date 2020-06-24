Суд зобов’язав Болсонару "виправити свою неналежну поведінку" та носити захисну маску

"Бразильський суддя наказав Жаїру Болсонару виправити свою неналежну поведінку та носити маску для обличчя під час пересування столицею Бразилії", - йдеться у повідомленні.
Президент викликав обурення громадян, неодноразово нехтуючи заходами, спрямованими на уповільнення поширення пандемії коронавірусу, внаслідок якої вже загинули понад 50 000 бразильців.
У понеділок федеральний суддя постановив, що Болсонару не дотримується законів федерального округу, до якого належить столиця Бразилії, тому сплатить штраф у розмірі 2 000 реал (близько 300 євро) за день, якщо він продовжить порушувати закон. Використання масок є обов'язковим у Бразилії з кінця квітня.
"Президент республіки має вживати всіх необхідних заходів, щоб уникати передачі COVID-19 - чи то з метою захистити власне здоров'я чи здоров'я людей навколо нього", - зазначив суддя Ренато Коельо Бореллі.
За даними ресурсу Worldometer, у світі зареєстровано 9 334 159 випадків захворювання на COVID-19. З них 478 732 – летальні. 5 012 177 особи уже вилікувалися від коронавірусної хвороби.
У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (2,422,669), Бразилія (1,145,906) та Російська Федерація (599,705).