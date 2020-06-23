Кабмін: тотальний карантин в Україні може спричинити катастрофічні наслідки

Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксовано 38 тисяч 74 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Сьогодні тотальний карантин в Україні може спричинити більш катастрофічні наслідки, ніж просто коронавірус.

Таку думку в інтерв'ю телеканалу «Перший Західний» висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зазначається на його сторінці в Facebook.

«Говорили про продовження адаптивного карантину, зниження кредитних ставок для бізнесу та про місцеві вибори», – зазначив він у підписі до запису.

«В Україні упродовж минулого тижня зростала кількість захворілих на коронавірус. Але тотальний карантин сьогодні може спричинити більш катастрофічні наслідки, ніж просто коронавірус. Тому Україна перейшла на адаптивний карантин і тепер використовуватиме цю модель», – вважає прем’єр.