Скачать
Вівторок, 23.06.2020
У Чернівцях готують масштабну евакуацію через паводок
У Чернівцях готують масштабну евакуацію через паводок
Кабмін: тотальний карантин в Україні може спричинити катастрофічні наслідки
Кабмін: тотальний карантин в Україні може спричинити катастрофічні наслідки
Стерненко заявив, що підозру одному з нападників на нього скасували
Стерненко заявив, що підозру одному з нападників на нього скасували
Російські актори Харламов і Асмус розлучаються
Російські актори Харламов і Асмус розлучаються

Кабмін: тотальний карантин в Україні може спричинити катастрофічні наслідки

Кабмін: тотальний карантин в Україні може спричинити катастрофічні наслідки
14:25 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксовано 38 тисяч 74 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Сьогодні тотальний карантин в Україні може спричинити більш катастрофічні наслідки, ніж просто коронавірус.

Таку думку в інтерв'ю телеканалу «Перший Західний» висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зазначається на його сторінці в Facebook.

«Говорили про продовження адаптивного карантину, зниження кредитних ставок для бізнесу та про місцеві вибори», – зазначив він у підписі до запису.

«В Україні упродовж минулого тижня зростала кількість захворілих на коронавірус. Але тотальний карантин сьогодні може спричинити більш катастрофічні наслідки, ніж просто коронавірус. Тому Україна перейшла на адаптивний карантин і тепер використовуватиме цю модель», – вважає прем’єр.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кабмин, Шмигаль, Covid-19, Тотальний карантин.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Наталя Могилевська представила "карантинний" міні-альбом
02 КМДА і районні держадміністрації відсьогодні змінять режим роботи
03 Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого
04 Саакашвілі обговорив із наглядовою радою "Укрзалізниці" план реформування залізничної галузі
05 Роналду оформив переможний гол у першій грі "Ювентуса" після рестарту Серії А
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Помер митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній
Помер митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній
У Карпатах троє людей загинуло через негоду
У Карпатах троє людей загинуло через негоду
Ціна газу для промисловості у липні підвищиться на 8-9%
Ціна газу для промисловості у липні підвищиться на 8-9%
Брітні Спірс показала, як відпочиває з молодим бойфрендом на пляжі
Брітні Спірс показала, як відпочиває з молодим бойфрендом на пляжі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся