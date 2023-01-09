Один в один из США. Как "бразильский Трамп" спровоцировал толпу на захват парламента

События возникли не на пустом месте

В Бразилии тысячи демонстрантов-сторонников бывшего лидера страны Жаира Болсонару штурмовали главные правительственные здания страны из-за проигрыша в выборах. Это произошло чуть ли не в годовщину штурма Капитолия в США, а ультраправого Болсонару называют "бразильским Трампом".

Вот что вам нужно знать о событиях в Бразилии.

Что происходило

Толпа, одетая в национальные цвета страны и закутанная в бразильские флаги, прорвала границу полиции и дошла до безлюдного зала парламента. Другие вошли в президентский дворец и Верховный суд, нанеся огромный ущерб ключевым правительственным зданиям.

Полы здания парламента были затоплены после того, как сработала противопожарная система, когда протестующие пытались поджечь ковер. На дополнительных видео видно, как протестующие внутри здания воруют подарки, полученные от международных делегаций, и уничтожают произведения искусства.

К вечеру воскресенья, через несколько часов после штурма, три здания были очищены от протестующих. Силы безопасности задержали 1200 человек.

Причина беспорядков

Болсонару, который сейчас находится во Флориде, осудил протесты и отверг обвинения в подстрекательстве к беспорядкам.

Но штурм демократических институтов Бразилии произошел после того, как несколько ярых сторонников Болсонару выражали свое недовольство выигрышем октябрьских выборов левоцентристом Лулой да Силва, который уже занимал этот пост в 2003-2011 годах.

Сторонники Болсонару просто отказались признавать результаты выборов. Их подталкивать тоже и необоснованные заявления о фальсификации.

Готовились задолго до оглашения результатов

Поклонники Болсонару расположились в столице после его поражения на выборах. Из-за их присутствия даже установили забор и выставили охрану.

Демонстранты уже столкнулись с силовиками 12 декабря. Тогда группа попыталась ворваться в штаб-квартиру федеральной полиции, несколько лагерей также появились за пределами бразильских военных баз.

Некоторые призывали к государственному перевороту вооруженными силами. Власти называли эти лагеря "инкубаторами для террористов", потому что там арестовали мужчину за попытку взорвать бомбу в знак протеста против результатов выборов в Бразилии.

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За несколько месяцев до своего поражения на выборах Болсонару сеял сомнения по поводу легитимности голосования, не приводя никаких доказательств для своих утверждений. Раздавались тезисы, что поражение стало результатом мошенничества.

После незначительного поражения в последнем раунде Болсонару усугубил эти жалобы, но ему было трудно получить оправдание от регуляторов и учреждений. Глава избирательного суда в среду отклонил ходатайство Болсонару об аннулировании бюллетеней, назвав обвинения президента о неисправности машин для голосования "смешным и незаконным" и "заговором против демократического верховенства права".

Болсонару отказался прямо признать поражение в голосовании. В конце концов, он бежал из страны накануне инаугурации Лулы (так и не передав власть официально), и с тех пор остается во Флориде.

Как сообщал "Телеграф", против Дональда Трампа могут возбудить уголовное дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года.