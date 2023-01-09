В Бразилии сторонники "бразильского Трампа" ворвались в президентский дворец и здание конгресса

Нападение продлилось около трех часов, после чего его участников увела полиция

В простившейся с легендарным Пеле Бразилии произошли волнения, не связанные с футболом: сотни сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Национальный конгресс страны, полиция применила против них слезоточивый газ. Они также вошли в здание Верховного суда и в президентский дворец. Нападение продлилось около трех часов, после чего его участников увела полиция.

Об этом пишет Euronews.

Штурм бразильского парламента и других правительственных зданий состоялся через неделю после инаугурации нового президента страны Лулы да Силвы. Демонстранты, поддерживающие Болсонару и его крайне правую политику, отказываются признать его недавнее поражение на выборах.

Луис Инасиу Лула да Силва, который в эти дни совершает рабочую поездку в штат Сан-Паулу, заявил, что демонстранты совершили "акты вандализма и фашизма". По его словам, в истории страны еще не было подобного прецедента.

"Как настоящие вандалы, они разрушают все, что видят перед собой, — заявил Лула. — Мы считаем, что безопасность не была обеспечена должным образом. И я хочу вам сказать, что все люди, которые это совершили, будут наказаны".

Свой гнев и поддержку президенту Луле высказали главы латиноамериканских стран. Президент США Джо Байден также назвал штурм "возмутительным".

Сообщается, что в воскресенье группы решительно настроенных сторонников Болсонару направились к Площади трех властей в центре столицы страны Бразилиа. Там расположены здания конгресса, Верховного суда и президентская резиденция.

Демонстранты прорвались через полицейские заграждения и сумели войти в здание парламента. Часть окон в здании конгресса разбита. Участники штурма также проникли в зал заседаний Сената, где начали прыгать на креслах и скамейках.

Акции протеста около правительственных зданий продолжаются уже не первый день. Их участники призывают армию вмешаться в ситуацию и отправить да Силву в отставку.

В конце октября представляющий левые силы Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим перевесом победил "бразильского Трампа" Жаира Болсонару и в третий раз стал президентом страны.

В "Твиттере" уже начали сравнивать происходящее в Бразилии со штурмом Капитолия в США, произошедшего 6 января 2021 года, после того, как проигравший на выборах Дональд Трамп долго отказывался признавать результаты голосования.

В Бразилии оппоненты Болсонару еще перед выборами опасались, что в случае своего поражения тот также не станет его признавать, и в стране разразится гражданский конфликт.

Болсонару не стал препятствовать процессу передачи власти и пообещал соблюдать закон. Но его сторонники сразу же начали перекрывать дороги по всей стране в знак протеста против результатов голосования.

Тысячи радикально настроенных сторонников бывшего президента начали ставить палатки у военных баз по всей стране, заявляя, что результаты выборов были подтасованы и призывая военных устроить переворот.

Сам бывший президент покинул страну, обосновавшись во Флориде, и сохранял молчание по поводу происходящего.

Новые власти страны надеялись, что эти волнения начали угасать. Инаугурация Лулы в начале января прошла без происшествий.

Однако шокирующие события, которые сейчас происходят в центре столицы, показали, что эти надежды были преждевременными.

В своей речи перед членами конгресса неделю назад Лула заявил, что получает разоренную страну, куда при Болсонару вернулся голод. Он обвинил своего предшественника в том, что при нем правительство исчерпало ресурсы, необходимые для систем образования, здравоохранения и для сохранения лесов, а также подорвало основные права человека в стране.

Лула заявил, что на Болсонару и его администрации лежит ответственность за "геноцид бразильцев" из-за игнорирования пандемии ковида, унесшей жизни более чем 680 тыс. жителей страны.

Перед инаугурацией соперника Болсонару улетел во Флориду, предварительно попрощавшись со своими сторонниками со слезами на глазах. Перед вылетом он разместил в соцсетях видео, в котором сказал, что "битвы проиграны, но войну мы не проиграем".

Напомним, что и против "американского Трампа", бывшего президента США, могут открыть уголовное дело в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Так, в декабре прошлого года специальный комитет Конгресса США проголосовал за то, чтобы направить в Министерство юстиции запрос об открытии такого производства.