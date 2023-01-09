У Бразилії прихильники "бразильського Трампа" увірвалися до президентського палацу та будівлі конгресу

Напад тривав близько трьох годин, після чого його учасників забрала поліція.

У Бразилії, яка нещодавно попрощалася з легендарним Пеле, відбулися хвилювання, не пов’язані з футболом: сотні прихильників колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Національного конгресу країни, поліція застосувала проти них сльозогінний газ. Вони також увійшли до будівлі Верховного суду та президентського палацу. Напад тривав близько трьох годин, після чого його учасників забрала поліція.

Про це пише Euronews.

Штурм бразильського парламенту та інших урядових будівель відбувся через тиждень після інавгурації нового президента країни Лули та Сілви. Демонстранти, які підтримують Болсонару та його вкрай праву політику, відмовляються визнати його нещодавню поразку на виборах.

Луїс Інасіу Лула да Сілва, який цими днями здійснює робочу поїздку до штату Сан-Паулу, заявив, що демонстранти здійснили "акти вандалізму і фашизму". За його словами, в історії країни ще не було такого прецеденту.

"Як справжні вандали, вони руйнують усе, що бачать перед собою, — заявив Лула. — Ми вважаємо, що безпека не була забезпечена належним чином. І я хочу вам сказати, що всі люди, які це зробили, будуть покарані".

Свій гнів та підтримку президенту Лулі висловили глави латиноамериканських країн. Президент США Джо Байден також назвав штурм "обурливим".

Повідомляється, що в неділю групи рішуче налаштованих прихильників Болсонару попрямували до Площі трьох влад у центрі столиці країни Бразиліа. Там розташовані будівлі конгресу, Верховного суду та президентська резиденція.

Демонстранти прорвалися через поліцейські загородження та зуміли увійти до будівлі парламенту. Частину вікон у будівлі конгресу розбито. Учасники штурму також проникли до зали засідань Сенату, де почали стрибати на кріслах та лавах.

Акції протесту біля урядових будівель точаться вже не перший день. Їх учасники закликають армію втрутитися у ситуацію і відправити Силву у відставку.

Наприкінці жовтня Луїс Інасіу Лула да Сілва, який представляє ліві сили, з невеликою перевагою переміг "бразильського Трампа" Жаїра Болсонару і втретє став президентом країни.

У "Твіттері" вже почали порівнювати те, що відбувається в Бразилії зі штурмом Капітолію в США 6 січня 2021 року, після того, як Дональд Трамп, який програв на виборах, довго відмовлявся визнавати результати голосування.

У Бразилії опоненти Болсонару ще перед виборами побоювалися, що у разі своєї поразки той також не визнаватиме цього, і в країні вибухне громадянський конфлікт.

Болсонару не став перешкоджати процесу передачі влади і пообіцяв дотримуватися закону. Але його прихильники одразу почали перекривати дороги по всій країні на знак протесту проти результатів голосування.

Тисячі радикально налаштованих прихильників колишнього президента почали ставити намети біля військових баз по всій країні, заявляючи, що результати виборів були підтасовані та закликаючи військових влаштувати переворот.

Сам колишній президент залишив країну, перебуває у Флориді, і зберігає мовчання з приводу того, що відбувається.

Нова влада країни сподівалася, що ці хвилювання почали згасати. Інавгурація Лули на початку січня пройшла без потрясінь.

Проте шокуючі події, які зараз відбуваються у центрі столиці, показали, що ці сподівання були передчасними.

У своїй промові перед членами конгресу тиждень тому Лула заявив, що отримує розорену країну, куди за Болсонару повернувся голод. Він звинуватив свого попередника в тому, що за нього уряд вичерпав ресурси, необхідні для систем освіти, охорони здоров’я та для збереження лісів, а також підірвав основні права людини в країні.

Лула заявив, що на Болсонару та його адміністрації лежить відповідальність за "геноцид бразильців" через ігнорування пандемії ковіда, яка забрала життя більш ніж 680 тис. жителів країни.

Перед інавгурацією суперника Болсонару полетів у Флориду, попередньо попрощавшись зі своїми прихильниками зі сльозами на очах. Перед вильотом він розмістив у соцмережах відео, в якому сказав, що "битву програно, але війну ми не програємо".

Нагадаємо, що і проти "американського Трампа", колишнього президента США, можуть порушити кримінальну справу про штурм Капітолію 6 січня 2021 року. Так, у грудні минулого року спеціальний комітет Конгресу США проголосував за те, щоб направити до Міністерства юстиції запит щодо відкриття такого провадження.