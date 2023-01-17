Секретні документи у гаражі Байдена. Як від цього може виграти Трамп

Папери Байдена датуються періодом, коли він був у адміністрації Обами

У США розгорівся новий скандал про позичання важливих державних документів із грифом "Таємно". Цього разу секретні папери знайшли у двох локаціях, пов’язаних з президентом США Джо Байденом. Раніше судову справу відкрили проти експрезидента США Дональда Трампа, який після закінчення терміну прихопив на свою віллу Мар-а-Лаго тисячі секретних документів.

Розповідаємо, що відомо про "папери Байдена" та як це може зіграти на руку Трампу.

Документи часів Обами лежали у гаражі та офісі

У двох локаціях, пов’язаних із Джо Байденом виявили декілька партій секретних документів. Вперше адвокати Байдена знайшли у його офісі, Пенн-Байден-центрі у Вашингтоні, близько десяти документів із грифом "Таємно". Це було ще у листопаді минулого року, передає CNN.

Папери були ще з часів його віцепрезидентства при адміністрації Барака Обами. Адвокати повідомили про знахідку Національний архів. А вже 9 листопада ФБР та Мін’юст почали перевірку законності поводження з паперами.

20 грудня адвокати Байдена перевіряють гараж у будинку президента у Вілмінгтоні, штат Делавер, та виявляють невелику кількість потенційно секретних записів. На наступний день юристи передали знайдене у Міністерство юстиції.

11 січня — особисті адвокати Байдена обшукують будинки президента у Вілмінгтоні та Рехобот-Біч та знаходять документ із грифом "Таємно" у кімнаті, що примикає до гаража. Вони залишають його там, де знайшли, і припиняють пошуки.

12 січня — у Білому домі підтвердили, що невелика кількість секретних документів була знайдена у двох місцях. Після цього Міністр юстиції США Меррік Гарленд оголосив про призначення Роберта Гура спецпрокурором для розслідування справи про неналежне зберігання документів. Гур має з'ясувати, чи порушив Байден закон.

А 14 січня Офіс адвоката Білого дому публічно заявив, що у Вілмінгтоні було знайдено ще п’ять сторінок секретних матеріалів.

Версія Байдена: випадково загубив

У Білому домі заявили, що файли були випадково загублені та що вони повністю співпрацюють зі слідством та Національним архівом.

Сам президент заявив, що здивований виявленими в його офісі секретними документами та не знає їхнього змісту.

"Вони знайшли деякі документи в ящику в зачиненій шафі. І як тільки вони це зробили, вони зрозуміли, що в цьому ящику є кілька секретних документів. І вони зробили те, що мали — негайно викликали Архів. Мені повідомили про це відкриття, і я був здивований, дізнавшись, що в тому офісі були якісь державні документи, але я не знаю, що в документах", — сказав Байден.

Чому від цього виграє Трамп

У серпні минулого року агенти ФБР забрали з резиденції Трампа Мар-а-Лаго близько 33 коробок з 11 тисячами документів, у тому числі приблизно 100 були із грифами "Секретно".

Про зникнення паперів сповістив Національний архів, який не дорахувався, наприклад, листів лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Все це Трамп забрав на свою віллу після того, як залишив Білий дім. Однак за законом президенти США, які залишають посаду, зобов'язані здавати папери до архіву. Віддавати документи Трамп відмовлявся понад рік і ФБР довелося виписувати ордер на обшук.

За свіжими даними The Washington Post, документи вдома у Трампа містили таємну інформацію про Іран і Китай. Принаймні один із документів, вилучених ФБР, описує ракетну програму Ірану. В інших документах описується розвідувальна робота, спрямована на Китай.

Мін'юст США розслідує порушення Трампом таких законів:

Закону про шпигунство, одне з положень якого забороняє володіння інформацією, яка стосується національної безпеки.

Можливе порушення закону, згідно з яким свідоме знищення, приховування чи фальсифікація документів із наміром перешкодити розслідуванню є злочином.

Сам Трамп схопився за новину про знайдені у Байдена документи, намагаючись використати її, щоб підірвати розслідування проти себе.

"Все закінчилося. Коли всі ці документи почали з’являтися і вони були у Байдена, це дійсно змінило інтенсивність, яку вони демонстрували мені. Я не зробив нічого поганого. Те, що вони зробили – погано", — заявив Трамп.

The Guardian припускає, що Насправді цей поворот навряд чи вплине на рішення Мін’юсту США щодо висунення звинувачень Трампу. Але це може зробити кримінальну справу важчою для виборців, підігріваючи скептицизм республіканців у Конгресі.

Водночас у справах Трампа та Байдена є пару відмінностей: кількість документів (приблизно шість сторінок у Байдена проти 33 ящиків Трампа) та добровільна співпраця з Національним архівом (Байден віддав одразу після знахідки, Трамп відмовлявся повертати папери рік).

Як повідомляв "Телеграф", проти Дональда Трампа можуть порушити кримінальну справу в рамках справи про штурм Капітолію 6 січня 2021 року.