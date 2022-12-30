Окупанти не носять маски, але вірять у свою міць: у мережу потрапив абсурдний звіт російського генерала про боєздатність росії
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Серед основних проблем командування армії Росії вказувало порушення масочного режиму та неправильно заповнені документи.
У мережі з’явилися документи, що підтверджують неефективність російської армії. У збройних силах процвітає бюрократія, яка негативно впливає на ефективність військ ворога.
Про це пишуть іноземні ЗМІ.
Згідно з презентацією заступника командувача військ Південного військового округу (ПВО) генерал-лейтенанта Сичевого А.І., російська армія повністю загрузла в бюрократії, що позначається на ефективності військ. У пріоритеті у командування — правильне заповнення документів та паперова тяганина, а не вирішення реальних бойових проблем.
Перед тим, як росія вторглася в Україну, у збройних силах було проведено комплексну перевірку, про яку, власне, і звітує генерал Сичовий. Найбільшими проблемами російської армії виявилися неправильно заповнена документація та недотримання маскового режиму у розпал пандемії. У презентації жодного слова не сказано про недоукомплектованість підрозділів, непідготовлений особовий склад та інші реальні проблеми.
З цими документами було ознайомлено вище військове керівництво країни, яке на підставі цих папірців з неправдивою інформацією власне й ухвалило фатальне рішення про вторгнення в Україну. У командуванні вс рф ні на секунду не сумнівалися в могутності
та величі своєї армії і на повному серйозі вважали, що зможуть за лічені дні захопити Україну.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські підрозділи в Україні нині мають критичний некомплект. Армія ворога може втратити боєздатність, упевнений військовий оглядач Олександр Коваленко.