Мор серед російської верхівки: перед Новим роком померли чотири високопоставлені особи

Наприкінці грудня померли щонайменше чотири бізнесмени, пов’язані з російською армією

Під Різдво російський бізнес покосило — померли одразу чотири високопоставлені особи. Їх смерті передчасні та викликають низку питань.

Про це повідомляє Newsweek.

З початку війни в росії та за її межами померли кілька відомих бізнесменів, які або наклали на себе руки, або загинули при дивних нещасних випадках.

Напередодні Різдва стало відомо про смерть ще кількох високопосадовців з різницею в кілька днів.

Олександр Бузаков

Генеральний директор Адміралтейських верфей Об’єднаної суднобудівної компанії Олександр Бузаков помер кілька днів тому, повідомляє ТАСС. Підприємство базується у Санкт-Петербурзі та займається будівництвом неатомних підводних човнів.

Причини смерті невідомі, але журналісти назвали її несвоєчасною та трагічною.

United Shipbuilding також опублікувала заяву, яка підтверджує його смерть.

"Об’єднана суднобудівна корпорація, Адміралтейські верфі та все вітчизняне суднобудування зазнали непоправної втрати, оскільки у віці 66 років помер генеральний директор Адміралтейських верфей Олександр Сергійович Бузаков", — сказано в повідомленні.

Павло Антов

Магнат, бізнесмен і депутат Законодавчих зборів Володимирської області Павло Антов (65 років) помер в Індії через два дні після смерті свого товариша Володимира Буданова, з яким подорожував. У смерті Антова місцеві правоохоронці не побачили нічого незвичайного і заявили, що той просто впав у депресію після смерті друга від цього і загинув.

Буданов помер від інсульту.

Згідно з відкритими даними, Антов у 2019 році став одним із найбагатших депутатів росії.

Олексій Маслов

Колишній командувач російської армії 70-річний генерал Олексій Маслов також помер у Москві 25 грудня. Про його смерть повідомляє New York Post з посиланням на повідомлення Telegram від військової корпорації "Уралвагонзавод", спеціальним представником якої був Маслов. Компанія виготовляє бойові танки.

Про причини смерті Маслова також не повідомляється, але відомо, що він помер у військовому шпиталі. Напередодні президент росії мав відвідати завод з виробництва танків, розташований у Нижньому Тагілі, але візит було різко скасовано.

З 2004 по 2008 рік Маслов був головнокомандувачем сухопутних військ росії, після чого став головним військовим представником росії при НАТО.

Володимир Нестеров

Колишній генеральний директор Центру Хруничева, московського виробника космічних кораблів та ракетно-космічних систем Володимир Нестеров помер у віці 73 років.

Як і в попередніх випадках, причини або подробиці його смерті не повідомляються. Громадськість повідомила про смерть Нестерова прес-служба Центру Хруничева.

"Інформацію про загибель Володимира Євгеновича підтверджуємо", — сухо повідомили у прес-службі.