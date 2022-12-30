Мор среди российской верхушки: перед Новым годом скончались четыре высокопоставленных фигуры

В конце декабря умерли минимум четыре бизнесмена, связанные с российской армией

Под Рождество российский бизнес покосило — умерли сразу четыре высокопоставленны фигуры. Их кончины преждевременные и вызывают ряд вопросов.

Об этом сообщает Newsweek.

С начала войны в россии и за ее пределами скончались несколько известных бизнесменов, которые либо покончили жизнь самоубийством, либо погибли при странных несчастных случаях.

В канун Рождества стало известно о смерти еще нескольких высокопоставленных лиц, с разницей в несколько дней.

Александр Бузаков

Генеральный директор Адмиралтейских верфей Объединенной судостроительной компании Александр Бузаков скончался несколько дней назад, сообщает ТАСС. Предприятие базируется в Санкт-Петербурге и занимается строительством неатомных подводных лодок.

Причины смерти неизвестны, но журналисты назвали ее несвоевременной и трагической.

United Shipbuilding также опубликовала заявление, подтверждающее его смерть.

"Объединенная судостроительная корпорация, Адмиралтейские верфи и все отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату, так как в возрасте 66 лет скончался генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр Сергеевич Бузаков", — сказано в сообщении.

Павел Антов

Магнат, бизнесмен и депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов (65 лет) скончался в Индии, спустя два дня после смерти своего товарища Владимира Буданова, с которым путешествовал. В смерти Антова местные правоохранители не увидели ничего необычного и заявили, что тот просто впал в депрессию после кончины друга от этого и погиб.

Буданов скончался же от инсульта.

Согласно открытым данным, Антов в 2019 году стал одним из богатейших депутатов россии.

Алексей Маслов

Бывший командующий российской армией 70-летний генерал Алексей Маслов также скончался в Москве 25 декабря. О его смерти сообщает New York Post со ссылкой на сообщение Telegram от военной корпорации "Уралвагонзавод", специальным представителем которой Маслов был. Компания производит боевые танки.

О причинах смерти Маслова также не сообщается, но известно, что он умер в военном госпитале. Накануне президент рф должен был посетить завод по производству танков, который расположен в Нижнем Тагиле, но визит был резко отменен.

С 2004 по 2008 год Маслов был главнокомандующим сухопутными войсками России, после чего стал главным военным представителем россии при НАТО .

Владимир Нестеров

Бывший генеральный директор Центра Хруничева, московского производителя космических кораблей и ракетно-космических систем Владимир Нестеров скончался в возрасте 73 лет.

Как и в предыдущих случаях, причины или подробности его смерти не сообщаются. Общественность известила о кончине Нестерова пресс-служба Центра Хруничева.

"Информацию о гибели Владимира Евгеньевича подтверждаем", — сухо сообщили в пресс-службе.