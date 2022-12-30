Мор среди российской верхушки: перед Новым годом скончались четыре высокопоставленных фигуры
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В конце декабря умерли минимум четыре бизнесмена, связанные с российской армией
Под Рождество российский бизнес покосило — умерли сразу четыре высокопоставленны фигуры. Их кончины преждевременные и вызывают ряд вопросов.
Об этом сообщает Newsweek.
С начала войны в россии и за ее пределами скончались несколько известных бизнесменов, которые либо покончили жизнь самоубийством, либо погибли при странных несчастных случаях.
В канун Рождества стало известно о смерти еще нескольких высокопоставленных лиц, с разницей в несколько дней.
Александр Бузаков
Генеральный директор Адмиралтейских верфей Объединенной судостроительной компании Александр Бузаков скончался несколько дней назад, сообщает ТАСС. Предприятие базируется в Санкт-Петербурге и занимается строительством неатомных подводных лодок.
Причины смерти неизвестны, но журналисты назвали ее несвоевременной и трагической.
United Shipbuilding также опубликовала заявление, подтверждающее его смерть.
"Объединенная судостроительная корпорация, Адмиралтейские верфи и все отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату, так как в возрасте 66 лет скончался генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр Сергеевич Бузаков", — сказано в сообщении.
Павел Антов
Магнат, бизнесмен и депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов (65 лет) скончался в Индии, спустя два дня после смерти своего товарища Владимира Буданова, с которым путешествовал. В смерти Антова местные правоохранители не увидели ничего необычного и заявили, что тот просто впал в депрессию после кончины друга от этого и погиб.
Буданов скончался же от инсульта.
Согласно открытым данным, Антов в 2019 году стал одним из богатейших депутатов россии.
Алексей Маслов
Бывший командующий российской армией 70-летний генерал Алексей Маслов также скончался в Москве 25 декабря. О его смерти сообщает New York Post со ссылкой на сообщение Telegram от военной корпорации "Уралвагонзавод", специальным представителем которой Маслов был. Компания производит боевые танки.
О причинах смерти Маслова также не сообщается, но известно, что он умер в военном госпитале. Накануне президент рф должен был посетить завод по производству танков, который расположен в Нижнем Тагиле, но визит был резко отменен.
С 2004 по 2008 год Маслов был главнокомандующим сухопутными войсками России, после чего стал главным военным представителем россии при НАТО .
Владимир Нестеров
Бывший генеральный директор Центра Хруничева, московского производителя космических кораблей и ракетно-космических систем Владимир Нестеров скончался в возрасте 73 лет.
Как и в предыдущих случаях, причины или подробности его смерти не сообщаются. Общественность известила о кончине Нестерова пресс-служба Центра Хруничева.
"Информацию о гибели Владимира Евгеньевича подтверждаем", — сухо сообщили в пресс-службе.