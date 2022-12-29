В Камбодже вспыхнуло казино-отель: много погибших и пострадавших (фото, видео)

Пожар вспыхнул на третьем этаже и быстро распространился

В Камбодже в районе границы с Таиландом вспыхнуло здание казино. Погибли около 10 человек, еще 30 пострадали. Огонь охватил отель-казино Grand Diamond City в Пойпете поздним вечером в среду около 23:30 (около 18:30 по Киеву).

По данным BangkokPost, пожар продолжался до утра. В охваченном огнем здании были заблокированы 400 человек. Количество пострадавших может увеличиться — десятки людей, среди которых служащие и туристы были заперты внутри здания и на крыше.

Загорелся весь комплекс

Комплекс насчитывал 17 этажей — на первых трех располагалось казино. Когда прибыли пожарные в некоторые участки было уже не попасть, а многие люди сидели на окнах или стояли на наружных карнизах в попытке спастись от огня. Многие получили травмы при прыжках из окон.

Внимание: Видео может оказаться травматичным

Остальные пострадали от огня, отравления дымом и других причин. Сообщается, что пожар начался из-за взрыва бензобака со стороны казино. Называется также версия про короткое замыкание на кухне.

Части здания находятся под угрозой обрушения. Оно полностью выгорело. Во время тушения пожарные столкнулись с проблемами с водоснабжением из-за большого количества задействованных машин.

Последствия пожара в Камбодже

Grand Diamond City до и после

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