Десятки погибших, есть раненые: в Кемерово сгорел приют для стариков (видео)

Приют организовал протестантский пастор, но на него были нарекания

В российском городе Кемерово ночью горел нелегальный дом престарелых. Изначально сообщали про 13 погибших, но затем количество жертв выросло до 20.

Об этом сообщает российский Интерфакс. Также есть данные про шестерых пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. Приют организовала местная протестантская община и жили в нем бездомные старики. Причиной пожара считают неисправность отопительного устройства.

Возбуждено уголовное дело, начата проверка. В поле зрения правоохранительных органов приют попадает не впервые. Про вероятные нарушения в помещении знали специальные службы и Госпожарнадзор рф пытался провести согласованную с прокуратурой инспекцию 7 декабря. Инспектора не пустили, в отношении собственника составили протокол, а помещение внесли в план проверок на 2023.

Российским СМИ удалось выяснить подробности. Приют для людей в сложной ситуации организовал пастор Евангельской Христианской Церкви Андрей Смирнов, место было приютом для бездомных. Он открыл его там, где занимался помолом кормов для животных — своей официальной деятельностью.

Бывшая сотрудница обвиняла Смирнова в жестоком обращении с бездомными, отборе у них документов и присваивании пенсии. Люди жили в антисанитарных условиях и, вероятно, вынужденны были отрабатывать проживание на предприятии владельца.

Отметим, что Кемерово известно своими смертоносными пожарами. В 2018 году в городе вспыхнул ТЦ "Зимняя Вишня". Тогда погибли 64 человека, среди которых было 37 детей. За пожар виновные понесли наказание, в их числе были и пожарные.