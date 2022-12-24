Десятки загиблих, є поранені: у Кемерово згорів притулок для людей похилого віку (відео)

Притулок організував протестантський пастор, та на нього були нарікання

У російському місті Кемерово вночі горів нелегальний будинок для людей похилого віку. Спочатку повідомляли про 13 загиблих, але потім кількість жертв зросла до 20.

Про це повідомляє російський Інтерфакс. Також є дані про шістьох постраждалих, двоє з яких у тяжкому стані. Притулок організувала місцева протестантська громада і жили в ньому безпритульні старі люди. Причиною пожежі вважають несправність опалювального приладу.

Порушено кримінальну справу, розпочато перевірку. У поле зору правоохоронних органів притулок потрапляє не вперше. Про можливі порушення в приміщенні знали спеціальні служби і Держпожежнагляд рф намагався провести узгоджену з прокуратурою інспекцію 7 грудня. Інспектора не пустили, щодо власника склали протокол, а приміщення внесли до плану перевірок на 2023 рік.

Російським ЗМІ вдалося з’ясувати подробиці. Притулок для людей у складній ситуації організував пастор Євангельської Християнської Церкви Андрій Смирнов, місце було притулком для безпритульних. Він відкрив його там, де займався помелом кормів для тварин — своєю офіційною діяльністю.

Колишня співробітниця звинувачувала Смирнова у жорстокому поводженні з бездомними, відборі у них документів та присвоєння пенсії. Люди мешкали в антисанітарних умовах і, ймовірно, змушені були відпрацьовувати проживання на підприємстві власника.

Зазначимо, що Кемерово відоме своїми смертоносними пожежами. У 2018 році у місті спалахнув ТЦ "Зимова Вишня". Тоді загинули 64 особи, серед яких було 37 дітей. За пожежу винні понесли покарання, серед них були і пожежники.