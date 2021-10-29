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Від гендиректорів до пожежників: у Росії винесли суворі вироки після трагедії у ТРЦ "Зимова вишня"

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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У торговому центрі Кемерово згоріло 64 особи, більшість з яких – діти Новина оновлена 29 жовтня 2021, 09:42
У торговому центрі Кемерово згоріло 64 особи, більшість з яких – діти

Найбільші терміни дали гендиректорам, яких звинуватили у створенні ОЗУ

У Росії винесли суворі вироки керівникам та співробітникам ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово, а також пожежникам та технікам з безпеки, з вини яких три роки тому загинуло у пожежі 64 особи.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, гендиректор компанії, яка володіє цим торговим центром, Юлія Богданова отримала найсуворіший вирок — 14 років. На три роки менше проведе у в’язниці технічний директор Георгій Соболєв, який, за версією слідства, разом із Богдановою створив ОЗУ та видимість дотримання правил пожежної безпеки у ТЦ.

Найдовше за ґратами проведуть жінки-гендиректори "Зимової вишні"
Найдовше за ґратами проведуть жінки-гендиректори "Зимової вишні"

Гендиректору самої "Зимової вишні" Надії Судденок дали 13,5 років в’язниці: її звинуватили у тому, що не всі співробітники центру були навчені діям під час НС. А охоронцю Сергію Антюшину, котрий не включив систему оповіщення, дали 8 років.

За ґратами виявляться й пожежники, які не змогли врятувати людей. Сергій Генін відправив колег іншим маршрутом і ті замість порятунку відвідувачів "Зимової вишні" вперлися в глухий кут, за що його засудили до 5 років позбавлення волі. А шість років дали Андрію Бурсіну за те, що той не організував гасіння пожежі належним чином.

За ґратами опинилися охоронець ТРЦ та пожежники
За ґратами опинилися охоронець ТРЦ та пожежники

Винними визнали і співробітників компанії, яка обслуговує систему протипожежної безпеки: керівнику Ігорю Полозіненко та його підлеглому Олександру Нікітіну дали 6,5 та 5,5 років відповідно.

Найм’якіший вирок у цій справі — 5 років
Найм’якіший вирок у цій справі — 5 років

Нагадаємо, що пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерово (Росія) сталася 25 березня 2018 року. Там загинули 64 особи, у тому числі 37 дітей.

Детальніше про пожежу в Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" читайте у матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Пожежа #Суд #Вирок #&quot;Зимня вишня&quot;
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