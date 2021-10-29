Від гендиректорів до пожежників: у Росії винесли суворі вироки після трагедії у ТРЦ "Зимова вишня"

Найбільші терміни дали гендиректорам, яких звинуватили у створенні ОЗУ

У Росії винесли суворі вироки керівникам та співробітникам ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово, а також пожежникам та технікам з безпеки, з вини яких три роки тому загинуло у пожежі 64 особи.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, гендиректор компанії, яка володіє цим торговим центром, Юлія Богданова отримала найсуворіший вирок — 14 років. На три роки менше проведе у в’язниці технічний директор Георгій Соболєв, який, за версією слідства, разом із Богдановою створив ОЗУ та видимість дотримання правил пожежної безпеки у ТЦ.

Найдовше за ґратами проведуть жінки-гендиректори "Зимової вишні"

Гендиректору самої "Зимової вишні" Надії Судденок дали 13,5 років в’язниці: її звинуватили у тому, що не всі співробітники центру були навчені діям під час НС. А охоронцю Сергію Антюшину, котрий не включив систему оповіщення, дали 8 років.

За ґратами виявляться й пожежники, які не змогли врятувати людей. Сергій Генін відправив колег іншим маршрутом і ті замість порятунку відвідувачів "Зимової вишні" вперлися в глухий кут, за що його засудили до 5 років позбавлення волі. А шість років дали Андрію Бурсіну за те, що той не організував гасіння пожежі належним чином.

За ґратами опинилися охоронець ТРЦ та пожежники

Винними визнали і співробітників компанії, яка обслуговує систему протипожежної безпеки: керівнику Ігорю Полозіненко та його підлеглому Олександру Нікітіну дали 6,5 та 5,5 років відповідно.

Найм’якіший вирок у цій справі — 5 років

Нагадаємо, що пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерово (Росія) сталася 25 березня 2018 року. Там загинули 64 особи, у тому числі 37 дітей.

Детальніше про пожежу в Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" читайте у матеріалах "Телеграфа".