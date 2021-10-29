Укр

От гендиректоров до пожарных: в России вынесли строгие приговоры после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня"

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
17
В торговом центре Кемерово сгорело 64 человека, большинство из которых - дети Новость обновлена 29 октября 2021, 09:42
В торговом центре Кемерово сгорело 64 человека, большинство из которых - дети

Самые большие сроки дали гендиректорам, которых обвинили в создании ОПГ

В России вынесли строгие приговоры руководителям и сотрудникам ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, а также пожарным и техникам по безопасности, по вине которых три года назад погибло в пожаре 64 человека.

По информации местных Телеграмм-каналов, гендиректор компании, которая владеет этим торговым центром, Юлия Богданова получила самый строгий приговор — 14 лет. На три года меньше проведет в тюрьме технический директор Георгий Соболев, которые, по версии следствия, вместе с Богдановой создал ОПГ и видимость соблюдения правил пожарной безопасности в ТЦ.

Дольше всех за решеткой проведут женщины-гендиректоры "Зимней вишни"
Дольше всех за решеткой проведут женщины-гендиректоры "Зимней вишни"

Гендиректору самой "Зимней вишни" Надежде Судденок дали 13,5 лет тюрьмы: ее обвинили в том, что не все сотрудники центра были обучены действиям при ЧС. А охраннику Сергею Антюшину, который не включил систему оповещения, дали 8 лет.

За решеткой окажутся и пожарные, которые не смогли спасти людей. Сергей Генин отправил коллег по другому маршруту и те вместо спасения посетителей "Зимней вишни" уперлись в тупик, за что его приговорили к 5 годам лишения свободы. А 6 лет дали Андрею Бурсину за то, что тот не организовал тушение пожара нужным образом. 

За решеткой оказались охранник ТРЦ и пожарные
За решеткой оказались охранник ТРЦ и пожарные

Виновными признали и сотрудников компании, обслуживающей систему противопожарной безопасности: руководителю Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину дали 6,5 и 5,5 лет соответственно. 

Самый "мягкий" приговор по этому делу - 5 лет
Самый "мягкий" приговор по этому делу - 5 лет

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия) произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 64 человека, в том числе 37 детей.

Подробнее о пожаре в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня", читайте в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Пожар #Суд #Приговор #"Зимняя вишня"
Больше всего больных в Одессе, Днепре, Львове и Киеве
Украина
Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Больше всего больных в Одессе, Днепре, Львове и Киеве
Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает
Дата публикации
Категория
Все пострадавшие в обстрелах были срочно госпитализированы
Агрессия усиливается: боевики подстрелили сразу троих украинских военных на Донбассе
Дата публикации
Категория
В ОП приближенный к олигарху мужчина побывал зимой 2021 года
Не верю глазам: пропавший соратник Фирташа у Офиса Зеленского взволновал украинцев (фото)
Дата публикации
Категория
Карантин в Киеве
Киев заживет по-новому: что запретят в столице с 1 ноября (инфографика)
Дата публикации
Категория
Суд по делу об аварии в Харькове и обвиняемый Николай Харьковский
Сядет ли Коля Харьковский? Пять выводов после первого заседания суда по аварии в Харькове