От гендиректоров до пожарных: в России вынесли строгие приговоры после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня"

Самые большие сроки дали гендиректорам, которых обвинили в создании ОПГ

В России вынесли строгие приговоры руководителям и сотрудникам ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, а также пожарным и техникам по безопасности, по вине которых три года назад погибло в пожаре 64 человека.

По информации местных Телеграмм-каналов, гендиректор компании, которая владеет этим торговым центром, Юлия Богданова получила самый строгий приговор — 14 лет. На три года меньше проведет в тюрьме технический директор Георгий Соболев, которые, по версии следствия, вместе с Богдановой создал ОПГ и видимость соблюдения правил пожарной безопасности в ТЦ.

Дольше всех за решеткой проведут женщины-гендиректоры "Зимней вишни"

Гендиректору самой "Зимней вишни" Надежде Судденок дали 13,5 лет тюрьмы: ее обвинили в том, что не все сотрудники центра были обучены действиям при ЧС. А охраннику Сергею Антюшину, который не включил систему оповещения, дали 8 лет.

За решеткой окажутся и пожарные, которые не смогли спасти людей. Сергей Генин отправил коллег по другому маршруту и те вместо спасения посетителей "Зимней вишни" уперлись в тупик, за что его приговорили к 5 годам лишения свободы. А 6 лет дали Андрею Бурсину за то, что тот не организовал тушение пожара нужным образом.

За решеткой оказались охранник ТРЦ и пожарные

Виновными признали и сотрудников компании, обслуживающей систему противопожарной безопасности: руководителю Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину дали 6,5 и 5,5 лет соответственно.

Самый "мягкий" приговор по этому делу - 5 лет

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия) произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 64 человека, в том числе 37 детей.

Подробнее о пожаре в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня", читайте в материалах "Телеграфа".