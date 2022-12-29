У Камбоджі спалахнуло казино-готель: багато загиблих та постраждалих (фото, відео)

Пожежа спалахнула на третьому поверсі і швидко поширилася

У Камбоджі біля кордону з Таїландом спалахнула будівля казино. Загинуло близько 10 людей, ще 30 постраждали. Вогонь охопив готель-казино Grand Diamond City у Пойпеті пізно увечері в середу близько 23:30 (близько 18:30 за Києвом).

За даними BangkokPost, пожежа тривала до ранку. У охопленому вогнем будинку було заблоковано 400 людей. Кількість постраждалих може збільшитись — десятки людей, серед яких службовці та туристи були замкнені всередині будівлі та на даху.

Зайнявся весь комплекс

Комплекс налічував 17 поверхів – на перших трьох розташовувалося казино. Коли прибули пожежники в деякі ділянки було вже не потрапити, а багато людей сиділи на вікнах або стояли на зовнішніх карнизах, намагаючись врятуватися від вогню. Багато людей отримали травми при стрибках із вікон.

Увага: Відео може виявитися травматичним

Інші постраждали від вогню, отруєння димом та інших причин. Повідомляється, що пожежа почалася через вибух бензобаку з боку казино. Називається також версія про коротке замикання кухні.

Частини будівлі перебувають під загрозою обвалення. Воно повністю вигоріло. Під час гасіння пожежники зіштовхнулися із проблемами з водопостачанням через велику кількість задіяних машин.

Наслідки пожежі у Камбоджі

Grand Diamond City до та після

Раніше "Телеграф" повідомляв про велику пожежу в Росії — у нелегальному притулку для людей похилого віку. Загинули у вогні 20 людей.