Скончался директор “Львовской табачной фабрики” Владимир Квурт

Он занимал пост мэра Винников и был депутатом во Львовской области

Во Львовской области скончался многолетний гендиректор "Львовской табачной фабрики" Владимир Квурт. Он боролся с тяжелой болезнью на протяжении долгого времени, но организм не выдержал, как и у известного журналиста Артема Скоропадского.

Коллектив фабрики приносит искренние соболезнования семье руководителя, передает "Телеграф".

"Львовская табачная фабрика" расположена в городе Винники Львовской области. Долгие годы местные жители работали тут под руководством Владимира Леонидовича. По словам сотрудников, до последних своих дней он заботился о коллективе фабрики и делал все возможное для развития и улучшения предприятия.

Прежде чем занять пост главы "Львовской табачной фабрики" Владимир Квурт был мэром Винников, а также депутатом разных уровней советов Львовской области.

"Благодаря Владимиру Леонидовичу предприятие достигло больших высот. Каждый винниковчанин обязан и будет помнить все, что было сделано Владимиром Леонидовичем для развития местного предприятия, которое стало известно в мире. Жители Винников навсегда запомнят все добрые дела. Это очень большая потеря", — говорит трудовой коллектив фабрики.

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