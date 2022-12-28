Помер директор “Львівської тютюнової фабрики” Володимир Квурт

Він обіймав посаду мера Винників та був депутатом у Львівській області

На Львівщині помер багаторічний гендиректор "Львівської тютюнової фабрики" Володимир Квурт. Він боровся з тяжкою хворобою протягом тривалого часу, але організм не витримав, як і у відомого журналіста Артема Скоропадського.

Колектив фабрики приносить щирі співчуття сім’ї керівника, повідомляє "Телеграф".

"Львівська тютюнова фабрика" розташована у місті Винники Львівської області. Протягом багатьох років місцеві жителі працювали тут під керівництвом Володимира Леонідовича. За словами співробітників, до останніх своїх днів він дбав про колектив фабрики та робив усе можливе для розвитку та покращення підприємства.

Перш ніж обійняти посаду голови "Львівської тютюнової фабрики" Володимир Квурт був мером Винників, а також депутатом різних рівнів рад Львівської області.

"Завдяки Володимиру Леонідовичу підприємство досягло великих висот. Кожен винниковець зобов’язаний і пам’ятатиме все, що було зроблено Володимиром Леонідовичем для розвитку місцевого підприємства, яке стало відомо у світі. Жителі Винників назавжди запам’ятають усі добрі справи. Це дуже велика втрата", — каже трудовий колектив заводу.

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