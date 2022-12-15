В Києві попрощалися з відомим журналістом і активістом Артемом Скоропадським (фото, відео)

Артему Скоропадському був 41 рік, довгий час він боровся з важкою хворобою.

У четверг, 15 грудня, у Києві попрощалися з колишнім прессекретарем "Правого сектору" Артемом Скоропадським, який помер зранку 10 грудня в реанімації після тривалої тяжкої хвороби шлунку.

Відспівування відомого журналіста почалося о 12:00 у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі. Після заупокійної служби труну з тілом активіста привезли на Майдан Незалежності.

Попрощатися з Артемом Скоропадським прийшли рідні, друзі та знайомі. Провести колегу в останню путь прийшли і колеги-журналісти, серед яких Сакен Аймурзаев та Богдан Кутепов. На церемоніі прощання також були і побратими із "Правого сектора".

Поховали Артема Скоропадського на Байковому кладовищі.

Скоропадському був 41 рік

Церемонія прощання відбулася у Свято-Володимирському соборі

Провести в останню путь Артема прийшли рідні та знайомі

Церемонія прощання з Артемом Скоропадським

На церемонію прийшов журналіст Сакен Аймурзаев

Поховали Артема Скоропадського на Байковому кладовищі

Труну з тілом активіста привезли і на Майдан Незалежності

Труну несли побратими із "Правого сектора"

Фото і відео: Ян Доброносов

Що відомо про Артема Скоропадського

Артем Скоропадський народився і розпочинав журналістську кар’єру у Москві. Зокрема, він працював у виданні "Коммерсантъ".

Після Помаранчевої революції у 2005 році Скоропадський переїхав до Києва і одним із перших отримав українське громадянство. Був активістом та проукраїнсько налаштованим патріотом.

У 2013 році Скоропадський очолив пресслужбу "Правого сектору", був учасником Революції Гідності.

У 2017 році за поданням ФСБ російський суд заочно заарештував Скоропадського.

З січня по жовтень 2022 року він очолював редакцію журналу "Країна" та низку медіапроєктів.

Попри важку хворобу Артем займався волонтерством — до останнього допомагав пораненим та організовував вантажі на фронт.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо про смерть колишнього гравця національної збірної України з баскетболу Данила Козлова.